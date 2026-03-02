Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 14

01/03

18:00

Hải Phòng 3-3 Thanh Hóa

FPT Play, TV360+11

01/03

18:00

Thép Xanh Nam Định 3-2 Ninh Bình

FPT Play, TV360+9

01/03

19:15

CA TP. Hồ Chí Minh 0-1 Becamex TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

01/03

19:15

Thể Công Viettel 1-0 Hà Nội FC

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 28

01/03
21:00

 Manchester Utd 2-1 Crystal Palace

FPT PLAY

 Fulham 2-1 Tottenham

FPT PLAY

 Brighton 2-1 Nottingham Forest

FPT PLAY

01/03
23:30

 Arsenal 2-1 Chelsea

FPT PLAY

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 27

01/03
18:30

 Cremonese 0-2 AC Milan

ON FOOTBALL

01/03
21:00

 Sassuolo 2-1 Atalanta

ON FOOTBALL

02/03
00:00

 Torino 2-0 Lazio

ON FOOTBALL

02/03
02:45

 Roma 2-3 Juventus

ON FOOTBALL

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 26

01/03
20:00

 Elche 2-2 Espanyol

SCTV 15

01/03
22:15

 Valencia 1-0 Osasuna

SCTV 15

02/03
00:30

 Real Betis 2-2 Sevilla

SCTV 15

02/03
03:00

 Girona 1-2 Celta Vigo

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 24

01/03
21:30

 Stuttgart 4-0 Wolfsburg

TV360

01/03
23:30

 Frankfurt 2-0 Freiburg

TV360

02/03
01:30

 Hamburg SV 1-2 RB Leipzig

TV360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 24

01/03
21:00

 Paris 1-0 Nice

ON SPORTS NEWS

01/03
23:15

 Lorient 2-2 Auxerre

ON SPORTS

 Metz 0-1 Brestois

ON SPORTS+

 Lille 1-0 Nantes

ON SPORTS NEWS

02/03
02:45

 Marseille 3-2 Lyon

ON SPORTS NEWS