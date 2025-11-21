Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

HẠNG 2 ANH 2025/26 – VÒNG 17

21/11

03:00

Peterborough Utd 3-0 Stockport County

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 34

21/11

02:00

Juventude 3-3 Cruzeiro

21/11

04:00

Bahia - Fortaleza

21/11

05:30

Corinthians - Sao Paulo

21/11

07:30

Ceara - Internacional

VĐQG MEXICO 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

21/11

08:00

Pachuca - Pumas

21/11

10:00

Tijuana - Juarez

VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

21/11

07:30

Atl. Nacional - America de Cali

VĐQG PARAGUAY 2025/26 – VÒNG 21

21/11

03:00

Sportivo Trinidense 1-1 Club Tembetary

21/11

05:30

Nacional Asuncion - Sportivo Ameliano