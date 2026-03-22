Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP QUỐC GIA VIỆT NAM 2025/26 - VÒNG TỨ KẾT

21/03

18:00

Ninh Bình 3-2 PVF-CAND

FPT Play, VTV5 Tây Nam Bộ

21/03

19:15

Thể Công Viettel 1-0 Bắc Ninh

FPT Play, TV360+9, MyTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 31

21/03

19:30

Brighton 2-1 Liverpool

FPT Play

21/03

22:00

Fulham 2-1 Burnley

FPT Play

22/03

00:30

Everton - Chelsea

FPT Play

22/03

03:00

Leeds - Brentford

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 29

21/03

20:00

Elche 2-1 Mallorca

SCTV 15

21/03

22:15

Espanyol - Getafe

SCTV 15

22/03

00:30

Levante - Real Oviedo

SCTV 22

Osasuna - Girona

SCTV 15

22/03

03:00

Sevilla - Valencia

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 30

21/03

21:00

Parma 0-2 Cremonese

ON FOOTBALL

22/03

00:00

AC Milan - Torino

ON FOOTBALL

22/03

02:45

Juventus - Sassuolo

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 27

21/03

21:30

Bayern Munich 4-0 Union Berlin

TV 360

Heidenheim 3-3 Leverkusen

TV 360

Cologne 3-3 M’gladbach

TV 360

Wolfsburg 0-1 Werder Bremen

TV 360

22/03

00:30

Dortmund - Hamburg

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 27

21/03

23:00

Toulouse - Lorient

ON SPORTS NEWS

22/03

01:00

Auxerre - Brest

ON SPORTS NEWS

22/03

03:00

Nice - PSG

ON SPORTS NEWS