|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
CÚP QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 1/8
|
23/11
|
Thép Xanh Nam Định 2-0 Long An
|
FPT Play, TV 360+7
|
23/11
|
Hải Phòng 1-2 Ninh Bình
|
FPT Play, HTV1, SCTV, MyTV, TV360
|
23/11
|
Công an TP. Hồ Chí Minh 3-0 TP. Hồ Chí Minh
|
FPT Play, HTV Thể thao, TV360, MyTV, SCTV
|
23/11
|
Công an Hà Nội 2-2 Thể Công Viettel (pen 3-4)
|
FPT Play, TV360+6, My TV
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 12
|
23/11
|
Leeds 1-2 Aston Villa
|
K+ SPORT 1
|
23/11
|
Arsenal 4-1 Tottenham
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 13
|
23/11
|
Real Oviedo 2-0 Rayo Vallecano
|
SCTV 15
|
23/11
|
Real Betis 1-1 Girona
|
SCTV 22
|
24/11
|
Getafe - Atl. Madrid
|
SCTV 15
|
24/11
|
Elche - Real Madrid
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 12
|
23/11
|
Hellas Verona 1-2 Parma
|
ON FOOTBALL
|
23/11
|
Cremonese 1-3 Roma
|
ON FOOTBALL
|
24/11
|
Lazio - Lecce
|
ON FOOTBALL
|
24/11
|
Inter Milan - AC Milan
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 11
|
23/11
|
RB Leipzig 2-0 Werder Bremen
|
TV 360
|
23/11
|
St. Pauli 01- Union Berlin
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 13
|
23/11
|
Auxerre 1-0 Lyon
|
ON SPORTS NEWS
|
23/11
|
Nantes 1-1 Lorient
|
ON SPORTS NEWS
|
Brestois 3-2 Metz
|
ON SPORTS+
|
Toulouse 0-1 Angers
|
24/11
|
Lille - Paris
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 9
|
24/11
|
Al Nassr - Al Khaleej
|
MLS 2025 – VÒNG PLAY-OFF
|
24/11
|
FC Cincinnati - Inter Miami
-
- Chính trị
- Thời sự
- Kinh doanh
- Dân tộc và Tôn giáo
- Thể thao
- Giáo dục
- Thế giới
- Đời sống
- Văn hóa - Giải trí
- Sức khỏe
- Công nghệ
- Pháp luật
- Ô tô xe máy
- Du lịch
- Bất động sản
- Bạn đọc
- Tuần Việt Nam
-
- Toàn văn
- Công nghiệp hỗ trợ
- Bảo vệ người tiêu dùng
- Thị trường tiêu dùng
- Giảm nghèo bền vững
- Nông thôn mới
- Dân tộc thiểu số và miền núi
- Nội dung chuyên đề
- English
- Talks
- Đính chính
- Hồ sơ
- Ảnh
- Video
- Multimedia
- Podcast
- 24h qua
-
- Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
- Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
- Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
- Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
- © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
- Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
- Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
- Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
- Email: contact@vietnamnet.vn
- Báo giá: http://vads.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn