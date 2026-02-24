🗓️ KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HÔM NAY

Giải Ngoại hạng Anh - Premier League 2025/26

Giờ Trận đấu Trực tiếp
03:00 Everton 0-1 Man United FPT Play

Giải VĐQG Tây Ban Nha - La Liga 2025/26

Giờ Trận đấu Trực tiếp
03:00 Alaves 2-2 Girona SCTV15

Giải VĐQG Italia - Serie A 2025/26

Giờ Trận đấu Trực tiếp
00:30 Fiorentina 1-0 Pisa ON Football
02:45 Bologna 1-0 Udinese ON Football

Giải VĐQG Bồ Đào Nha 2025/26

Giờ Trận đấu
03:15 Famalicao 1-0 Casa Pia AC

Giải MLS (Nhà nghề Mỹ)

Giờ Trận đấu
07:00 LA Galaxy vs New York City FC
09:15 Seattle Sounders FC vs Colorado Rapids

Giải VĐQG Argentina 

Giờ Trận đấu
07:00 Union vs Aldosivi

Giải VĐQG Saudi Arabia

Giờ Trận đấu
02:00 Al Shabab 3-1 Al Riyadh
02:00 Al Qadsiah 4-0 Al Ettifaq
02:00 Damac 0-1 Al Ahli
02:00 Al Fateh 2-1 Al Akhdoud