Kết quả bóng đá hôm nay 24/2: MU đòi nợ Everton
Kết quả bóng đá hôm nay 24/2/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
🗓️ KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HÔM NAY
Giải Ngoại hạng Anh - Premier League 2025/26
|Giờ
|Trận đấu
|Trực tiếp
|03:00
|Everton 0-1 Man United
|FPT Play
Giải VĐQG Tây Ban Nha - La Liga 2025/26
|Giờ
|Trận đấu
|Trực tiếp
|03:00
|Alaves 2-2 Girona
|SCTV15
Giải VĐQG Italia - Serie A 2025/26
|Giờ
|Trận đấu
|Trực tiếp
|00:30
|Fiorentina 1-0 Pisa
|ON Football
|02:45
|Bologna 1-0 Udinese
|ON Football
Giải VĐQG Bồ Đào Nha 2025/26
|Giờ
|Trận đấu
|03:15
|Famalicao 1-0 Casa Pia AC
Giải MLS (Nhà nghề Mỹ)
|Giờ
|Trận đấu
|07:00
|LA Galaxy vs New York City FC
|09:15
|Seattle Sounders FC vs Colorado Rapids
Giải VĐQG Argentina
|Giờ
|Trận đấu
|07:00
|Union vs Aldosivi
Giải VĐQG Saudi Arabia
|Giờ
|Trận đấu
|02:00
|Al Shabab 3-1 Al Riyadh
|02:00
|Al Qadsiah 4-0 Al Ettifaq
|02:00
|Damac 0-1 Al Ahli
|02:00
|Al Fateh 2-1 Al Akhdoud
