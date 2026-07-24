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Kết quả bóng đá hôm nay
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TRỰC TIẾP
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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23/07
23:00
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FK Qarabag - CSKA Sofia
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24/07
00:00
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Dinamo Kiev - PAOK Saloniki
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Hammarby - Anderlecht
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Tromso IL - Hradec Kralove
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24/07
01:00
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Besiktas - Midtjylland
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St Gallen - Benfica
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Twente - Ferencvarosi
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24/07
02:00
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Hajduk Split - AEP Paphos
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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23/07
22:00
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FK Liepaja - Austria Vienna
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Alashkert FC - CFR Cluj
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23/07
22:30
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FK Panevezys - Tobol Kostanay
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23/07
23:00
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HJK Helsinki - Coleraine
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Flora Tallinn - The New Saints
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Paide Linnameeskond - Zira FK
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Debreceni - FC Pyunik
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FC Dila Gori - Apollon Limassol
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23/07
23:30
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AEK Larnaca - Beitar Jerusalem
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Rakow Czestochowa - Valletta FC
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Dunajska Streda - FK Velez Mostar
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