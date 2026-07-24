Kết quả bóng đá hôm nay

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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

23/07

23:00

FK Qarabag - CSKA Sofia

24/07

00:00

Dinamo Kiev - PAOK Saloniki

Hammarby - Anderlecht

Tromso IL - Hradec Kralove

24/07

01:00

Besiktas - Midtjylland

St Gallen - Benfica

Twente - Ferencvarosi

24/07

02:00

Hajduk Split - AEP Paphos

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

23/07

22:00

FK Liepaja - Austria Vienna

Alashkert FC - CFR Cluj

23/07

22:30

FK Panevezys - Tobol Kostanay

23/07

23:00

HJK Helsinki - Coleraine

Flora Tallinn - The New Saints

Paide Linnameeskond - Zira FK

Debreceni - FC Pyunik

FC Dila Gori - Apollon Limassol

23/07

23:30

AEK Larnaca - Beitar Jerusalem

Rakow Czestochowa - Valletta FC

Dunajska Streda - FK Velez Mostar