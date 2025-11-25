|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á 2026 - BẢNG C
|
24/11
|
U17 Malaysia 1-0 U17 Hong Kong (Trung Quốc)
|
FPT Play
|
24/11
|
U17 Việt Nam 14-0 U17 Quần đảo Bắc Mariana
|
FPT Play
|
24/11
|
U17 Singapore 1-1 U17 Macau (Trung Quốc)
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 12
|
25/11
|
Manchester Utd 0-1 Everton
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 13
|
25/11
|
Espanyol 2-1 Sevilla
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 12
|
25/11
|
Torino 1-5 Como
|
ON FOOTBALL
|
25/11
|
Sassuolo 2-2 Pisa
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG PLAY OFF
|
25/11
|
Deportivo Riestra - Barracas Central
|
25/11
|
Racing Club - River Plate
|
25/11
|
Club Atletico Union - Gimnasia La Plata
|
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 35
|
25/11
|
Mirassol - Ceara
|
25/11
|
Internacional - Santos
-
- Chính trị
- Thời sự
- Kinh doanh
- Dân tộc và Tôn giáo
- Thể thao
- Giáo dục
- Thế giới
- Đời sống
- Văn hóa - Giải trí
- Sức khỏe
- Công nghệ
- Pháp luật
- Ô tô xe máy
- Du lịch
- Bất động sản
- Bạn đọc
- Tuần Việt Nam
-
- Toàn văn
- Công nghiệp hỗ trợ
- Bảo vệ người tiêu dùng
- Thị trường tiêu dùng
- Giảm nghèo bền vững
- Nông thôn mới
- Dân tộc thiểu số và miền núi
- Nội dung chuyên đề
- English
- Talks
- Đính chính
- Hồ sơ
- Ảnh
- Video
- Multimedia
- Podcast
- 24h qua
-
- Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
- Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
- Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
- Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
- © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
- Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
- Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
- Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
- Email: contact@vietnamnet.vn
- Báo giá: http://vads.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn