|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - ĐÁ VÙ VÒNG 10
|
24/02
18:00
|
Thanh Hóa 1-3 CAHN
|
FPT Play, TV360+9
|
24/02
19:15
|
Thể Công Viettel 1-0 TX Nam Định
|
FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – LƯỢT VỀ VÒNG PLAY OFF
|
25/02
00:45
|
Atletico Madrid 4-1 Club Brugge
|
TV 360
|
25/02
03:00
|
Newcastle 3-2 FK Qarabag
|
ON SPORTS NEWS
|
Leverkusen 0-0 Olympiacos
|
TV 360
|
Inter Milan 1-2 Bodo Glimt
|
ON FOOTBALL
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 34
|
25/02
02:45
|
Watford 0-2 Ipswich
|
Hull City 4-2 Derby County
|
Wrexham 2-1 Portsmouth
|
Swansea City 1-1 Preston
|
West Brom 1-1 Charlton
|
Middlesbrough 1-1 Leicester
|
Blackburn Rovers 1-2 Bristol City
|
25/02
03:00
|
Southampton 5-0 Queens Park Rangers
|
COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI
|
25/02
05:00
|
Huachipato - Carabobo
|
25/02
07:30
|
Ind. Medellin - Liverpool Montevideo
|
Sporting Cristal - 2 de Mayo
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 10
|
25/02
02:00
|
Al Hazem 1-1 Al Ittihad
|
Al Khaleej 2-3 Al Kholood
|
Al Taawoun 1-1 Al Hilal
