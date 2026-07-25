Kết quả bóng đá hôm nay

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ASEAN Cup 2026 - Vòng bảng

24/07
19:00

Campuchia 1-2 Singapore

VTV, TV360, F PT Play

24/07
20:30

Timor Leste 0-7 Việt Nam

VTV, TV360, F PT Play

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 14

25/07
00:00

Vasteras SK - Orgryte IS

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 1

25/07
00:00

Viborg FF - OB Odense

VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG 17

24/07
23:00

FF Jaro - Seinajoen JK

VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 1

25/07
00:00

CSKA Moscow - Baltika Kaliningrad

VĐQG IRELAND 2025/26 – VÒNG 25

25/07
02:00

St. Patricks Athletic - Dundalk

VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 1

25/07
02:45

Gimnasia Mendoza - Central Cordoba

25/07
05:00

Racing Club - Gimnasia La Plata

Velez Sarsfield - Instituto

25/07
07:15

CA Huracan - Banfield

CA Platense - Union De Santa Fe