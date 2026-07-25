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Kết quả bóng đá hôm nay
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TRỰC TIẾP
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ASEAN Cup 2026 - Vòng bảng
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24/07
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Campuchia 1-2 Singapore
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VTV, TV360, F PT Play
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24/07
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Timor Leste 0-7 Việt Nam
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VTV, TV360, F PT Play
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 14
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25/07
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Vasteras SK - Orgryte IS
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VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 1
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25/07
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Viborg FF - OB Odense
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VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG 17
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24/07
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FF Jaro - Seinajoen JK
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VĐQG NGA 2026/27 – VÒNG 1
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25/07
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CSKA Moscow - Baltika Kaliningrad
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VĐQG IRELAND 2025/26 – VÒNG 25
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25/07
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St. Patricks Athletic - Dundalk
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VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 1
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25/07
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Gimnasia Mendoza - Central Cordoba
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25/07
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Racing Club - Gimnasia La Plata
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Velez Sarsfield - Instituto
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25/07
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CA Huracan - Banfield
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CA Platense - Union De Santa Fe
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