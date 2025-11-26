|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
26/11
00:45
|
Ajax 0-1 Benfica
|
ON FOOTBALL
|
Galatasaray 0-1 Saint Gilloise
|
ON SPORTS NEWS
|
26/11
03:00
|
Bodo Glimt 1-2 Juventus
|
TV 360
|
Dortmund 3-0 Villarreal
|
TV 360
|
Napoli 2-0 FK Qarabag
|
ON SPORTS
|
Slavia Prague 0-0 Ath.Bilbao
|
ON SPORTS +
|
Chelsea 3-0 Barcelona
|
TV 360
|
Manchester City 0-2 Leverkusen
|
ON FOOTBALL
|
Marseille 2-1 Newcastle
|
ON SPORTS NEWS
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 17
|
26/11
02:45
|
Hull 0-2 Ipswich
|
Middlesbrough 2-4 Coventry
|
Norwich 1-1 Oxford Utd
|
Stoke 3-0 Charlton
|
Swansea 1-2 Derby
|
Watford 1-1 Preston
|
26/11
03:00
|
Southampton 3-0 Leicester
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
25/11
14:45
|
Melbourne City 2-0 Johor DT
|
25/11
17:00
|
Gangwon 1-3 Machida Zelvia
|
Shanghai Port 1-3 FC Seoul
|
25/11
19:15
|
Chengdu Rongcheng 1-1 S.Hiroshima
|
25/11
23:00
|
Al Wahda 3-1 Al Sadd
|
26/11
01:15
|
Al Hilal 4-0 Al Shorta
