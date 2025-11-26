Kết quả bóng đá hôm nay

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

26/11

00:45

Ajax 0-1 Benfica

ON FOOTBALL

Galatasaray 0-1 Saint Gilloise

ON SPORTS NEWS

26/11

03:00

Bodo Glimt 1-2 Juventus

TV 360

Dortmund 3-0 Villarreal

TV 360

Napoli 2-0 FK Qarabag

ON SPORTS

Slavia Prague 0-0 Ath.Bilbao

ON SPORTS +

Chelsea 3-0 Barcelona

TV 360

Manchester City 0-2 Leverkusen

ON FOOTBALL

Marseille 2-1 Newcastle

ON SPORTS NEWS

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 17

26/11

02:45

Hull 0-2 Ipswich

Middlesbrough 2-4 Coventry

Norwich 1-1 Oxford Utd

Stoke 3-0 Charlton

Swansea 1-2 Derby

Watford 1-1 Preston

26/11

03:00

Southampton 3-0 Leicester

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

25/11

14:45

Melbourne City 2-0 Johor DT

25/11

17:00

Gangwon 1-3 Machida Zelvia

Shanghai Port 1-3 FC Seoul

25/11

19:15

Chengdu Rongcheng 1-1 S.Hiroshima

25/11

23:00

Al Wahda 3-1 Al Sadd

26/11

01:15

Al Hilal 4-0 Al Shorta