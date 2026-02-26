Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

26/02

00:45

Atalanta 4-1 Dortmund

ON SPORTS NEWS

26/02

03:00

Juventus 3-1 Galatasaray

TV 360

PSG 2-2 Monaco

ON FOOTBALL

Real Madrid 2-1 Benfica

TV 360

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 34

26/02

02:45

Millwall 3-0 Birmingham

Norwich 2-0 Sheffield Wed

Sheffield Utd 1-2 Coventry

26/02

03:00

Stoke 2-1 Oxford Utd

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 10

26/02

02:00

Al Feiha 1-1 NEOM

Al Najma 0-5 Al Nassr

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 7

26/02

03:00

Barracas Central 2-1 Tigre

Gimnasia 1-2 Rosario Central

26/02

05:30

Newells Old Boys - Estudiantes

Velez Sarsfield - Deportivo Riestra

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 4

26/02

05:00

Bragantino - Atletico Paranaense

Remo Belem - Internacional

26/02

05:30

Coritiba - Sao Paulo

26/02

06:00

Cruzeiro - Corinthians

26/02

07:30

Gremio - Atletico Mineiro

Palmeiras - Fluminense

COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI

26/02

05:00

Bahia - O Higgins

26/02

07:30

Argentinos Juniors - Barcelona SC

Botafogo - Nacional Potosi