|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á 2026 - BẢNG C
|
26/11
16:00
|
U17 Quần đảo Bắc Mariana 1-2 U17 Singapore
|
FPT Play
|
26/11
19:00
|
U17 Ma Cao (TQ) 0-5 U17 Malaysia
|
FPT Play
|
26/11
19:00
|
U17 Việt Nam 2-0 U17 Hong Kong (TQ)
|
FPT Play
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
27/11
00:45
|
AEP Paphos 2-2 Monaco
|
ON FOOTBALL
|
FC Copenhagen 3-2 Kairat Almaty
|
ON SPORTS NEWS
|
27/11
03:00
|
E.Frankfurt 0-3 Atalanta
|
ON SPORTS
|
Olympiakos 3-4 Real Madrid
|
TV 360
|
Sporting Lisbon 3-0 Club Brugge
|
ON SPORTS +
|
Arsenal 3-1 Bayern Munich
|
TV 360
|
Atletico Madrid 2-1 Inter Milan
|
ON SPORTS NEWS
|
Liverpool 1-4 PSV Eindhoven
|
TV 360
|
PSG 5-3 Tottenham
|
ON FOOTBALL
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 17
|
27/11
02:45
|
Blackburn 0-1 QPR
|
Millwall 1-0 Sheffield Wed
|
Sheffield Utd 3-0 Portsmouth
|
Wrexham 2-0 Bristol City
|
27/11
03:00
|
West Brom 1-1 Birmingham
|
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 36
|
27/11
05:00
|
Bragantino - Fortaleza
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
26/11
17:00
|
Ulsan HD 0-0 Buriram Utd
|
26/11
19:15
|
Shanghai Shenhua 0-2 Vissel Kobe
