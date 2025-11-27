Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á 2026 - BẢNG C

26/11

16:00

U17 Quần đảo Bắc Mariana 1-2 U17 Singapore

FPT Play

26/11

19:00

U17 Ma Cao (TQ) 0-5 U17 Malaysia

FPT Play

26/11

19:00

U17 Việt Nam 2-0 U17 Hong Kong (TQ)

FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

27/11

00:45

AEP Paphos 2-2 Monaco

ON FOOTBALL

FC Copenhagen 3-2 Kairat Almaty

ON SPORTS NEWS

27/11

03:00

E.Frankfurt 0-3 Atalanta

ON SPORTS

Olympiakos 3-4 Real Madrid

TV 360

Sporting Lisbon 3-0 Club Brugge

ON SPORTS +

Arsenal 3-1 Bayern Munich

TV 360

Atletico Madrid 2-1 Inter Milan

ON SPORTS NEWS

Liverpool 1-4 PSV Eindhoven

TV 360

PSG 5-3 Tottenham

ON FOOTBALL

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 17

27/11

02:45

Blackburn 0-1 QPR

Millwall 1-0 Sheffield Wed

Sheffield Utd 3-0 Portsmouth

Wrexham 2-0 Bristol City

27/11

03:00

West Brom 1-1 Birmingham

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 36

27/11

05:00

Bragantino - Fortaleza

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

26/11

17:00

Ulsan HD 0-0 Buriram Utd

26/11

19:15

Shanghai Shenhua 0-2 Vissel Kobe