Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VCK FUTSAL NAM CHÂU Á 2026 - VÒNG BẢNG

27/01

17:00

Việt Nam 5-4 Kuwait

 

VĐQG ĐỨC 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 16

28/01

02:30

St. Pauli 1-1 RB Leipzig

TV 360

Werder Bremen 0-2 Hoffenheim

TV 360

COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8

28/01

03:00

Fiorentina 1-3 Como

VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 2

28/01

03:45

Velez Sarsfield 2-1 Talleres

28/01

06:00

Gimnasia Mendoza - San Lorenzo

Huracan - Ind. Rivadavia

28/01

08:15

Atl. Tucuman - Central Cordoba

Newells Old Boys - Independiente