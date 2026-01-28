Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VCK FUTSAL NAM CHÂU Á 2026 - VÒNG BẢNG
|
27/01
17:00
|
Việt Nam 5-4 Kuwait
|
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 16
|
28/01
02:30
|
St. Pauli 1-1 RB Leipzig
|
TV 360
|
Werder Bremen 0-2 Hoffenheim
|
TV 360
|
COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8
|
28/01
03:00
|
Fiorentina 1-3 Como
|
VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 2
|
28/01
03:45
|
Velez Sarsfield 2-1 Talleres
|
28/01
06:00
|
Gimnasia Mendoza - San Lorenzo
|
Huracan - Ind. Rivadavia
|
28/01
08:15
|
Atl. Tucuman - Central Cordoba
|
Newells Old Boys - Independiente
Đội tuyển futsal Việt Nam bước vào VCK futsal châu Á 2026 với lịch thi đấu dày và thử thách lớn, đặc biệt là cuộc chạm trán Thái Lan ngay vòng bảng.