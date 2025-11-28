|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 - VÒNG BẢNG
|
27/11
17:00
|
Ratchaburi 2-0 Nam Định
|
FPT Play
|
27/11
19:15
|
Bắc Kinh Quốc An 2-1 CAHN
|
FPT Play
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
28/11
00:45
|
Aston Villa 2-1 Young Boys
|
ON SPORTS NEWS
|
Roma 2-1 Midtjylland
|
ON SPORTS
|
Fenerbahce 1-1 Ferencvarosi
|
TV 360
|
Feyenoord 1-3 Celtic
|
ON SPORTS +
|
Lille 4-0 Dinamo Zagreb
|
TV 360
|
Ludogorets Razgrad 3-2 Celta Vigo
|
TV 360
|
PAOK Saloniki 1-1 Brann
|
TV 360
|
FC Porto 3-0 Nice
|
ON FOOTBALL
|
Viktoria Plzen 0-0 Freiburg
|
TV 360
|
28/11
03:00
|
Bologna 4-1 RB Salzburg
|
ON SPORTS +
|
Crvena Zvezda 1-0 FCSB
|
TV 360
|
G.Rangers 1-1 Braga
|
ON SPORTS
|
Go Ahead Eagles 0-4 Stuttgart
|
TV 360
|
Maccabi Tel Aviv 0-6 Lyon
|
TV 360
|
Panathinaikos - Sturm Graz
|
TV 360
|
Racing Genk 2-1 Basel
|
TV 360
|
Nottingham Forest 3-0 Malmo
|
ON SPORTS NEWS
|
Real Betis 2-1 Utrecht
|
ON FOOTBALL
|
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
28/11
00:45
|
AZ Alkmaar 2-0 Shelbourne
|
TV 360
|
Hamrun Spartans 3-1 Lincoln Red Imps
|
TV 360
|
HSK Zrinjski Mostar 2-1 Hacken BK
|
TV 360
|
Lech Poznan 2-0 Lausanne Sports
|
TV 360
|
Omonia Nicosia 2-0 Dinamo Kiev
|
TV 360
|
Rakow Czestochowa 4-1 Rapid Wien
|
TV 360
|
Sigma Olomouc 2-1 Publikum Celje
|
TV 360
|
Slovan Bratislava 2-1 Rayo Vallecano
|
TV 360
|
Universitatea Craiova 1-0 Mainz
|
TV 360
|
28/11
03:00
|
Aberdeen 1-1 Noah
|
TV 360
|
Breidablik 2-2 Samsunspor
|
TV 360
|
Drita Gjilan 1-0 Shkendija 79
|
TV 360
|
Fiorentina 0-1 AEK Athens
|
TV 360
|
Jagiellonia Bialystok 1-0 KuPs
|
TV 360
|
Legia Warszawa 0-1 Sparta Prague
|
TV 360
|
Rijeka 0-0 AEK Larnaca
|
TV 360
|
Shamrock Rovers 1-2 Shaktar Donetsk
|
TV 360
|
Strasbourg 2-1 Crystal Palace
|
TV 360
