Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á 2026 - BẢNG C

28/11  
16:00

U17 Malaysia 2-1 U17 Singapore

FPT Play

28/11  
19:00

U17 Macau (TQ) 0-4 U17 Việt Nam

FPT Play

28/11  
19:00

U17 QĐ Bắc Mariana 0-4 U17 Hong Kong (TQ)

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 14

29/11  
03:00

Getafe - Elche

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 12

29/11  
02:30

Monchengladbach - RB Leipzig

TV 360

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 13

29/11  
02:45

Como - Sassuolo

ON FOOTBALL

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 13

29/11  
02:45

Metz - Rennes

ON SPORTS NEWS

VĐQG  HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 14

29/11 
 02:00

Zwolle - Heerenveen

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 18

29/11 
 03:00

Oxford - Ipswich

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 36

29/11  
05:00

Juventude - Bahia

29/11  
05:30

Vasco da Gama - Internacional

29/11 
 07:30

Santos - Sport Recife

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 6

28/11  
15:35

Brisbane Roar 1-0 Melbourne Victory