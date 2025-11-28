Theo lịch công bố ban đầu, U22 Việt Nam lần lượt gặp Lào vào ngày 4/12 và Malaysia ngày 11/12 trên SVĐ Tinsulanon (Songkhla). Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến khu vực này chịu thiệt hại nặng nề, buộc nước chủ nhà phải chuyển 10 môn thi đấu, bao gồm bóng đá nam bảng B, đến Bangkok.

Vì vậy, lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại bảng B cũng được điều chỉnh với lượt trận mở màn diễn ra vào ngày 3/12 (sớm hơn một ngày so với kế hoạch cũ), trong khi lượt trận thứ hai vẫn giữ nguyên ngày 11/12. Các trận bán kết và chung kết lần lượt diễn ra ngày 15/12 và 18/12. Tất cả các trận đấu đều diễn ra tại SVĐ Rajamangala (Bangkok).

U22 Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 33. Ảnh: S.N

Ở môn bóng đá nam SEA Games 33, do đoàn Campuchia thông báo rút khỏi 8 môn thi đấu, trong đó có bóng đá nam và bóng đá nữ, khiến bảng A gồm Thái Lan, Timor Leste và Campuchia chỉ còn hai đội. BTC tiến hành điều chỉnh, dự kiến đưa U22 Singapore từ bảng C sang bảng A để thế chỗ Campuchia.

Như vậy, môn bóng đá nam SEA Games 33 có 9 đội tham dự và được chia thành 3 bảng, mỗi bảng gồm 3 đội. Bảng A: Thái Lan, Timor Leste, Singapore; Bảng B: Việt Nam, Malaysia, Lào và Bảng C: Indonesia, Myanmar, Philippines.

U22 Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33 vào ngày 1/12 tới.