Kết quả bóng đá hôm nay

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TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

ASEAN Cup 2026 - Vòng bảng

28/07

17:00

Philippines 1-4 Myanmar

VTV6, FPT Play

28/07

20:00

Malaysia 4-0 Lào

VTV6, FPT Play

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

28/07

16:45

Chelsea 6-4 Western Sydney

28/07

23:00

Real Madrid 4-1 Leganes

29/07

01:30

Aston Villa 2-4 Sociedad

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

28/07

22:00

KuPs 0-2 Sabah Baku

28/07

23:00

Lincoln Red Imps 0-0 Mjallby

29/07

01:00

Dinamo Zagreb 3-2 Thun

29/07

01:15

Publikum Celje 2-2 Egnatia

29/07

01:45

Hearts 0-2 Sturm Graz

29/07

02:00

Shamrock Rovers 2-1 Ararat Armenia

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

29/07

00:00

Apollon Limassol 3-0 Dila Gori

Riga 5-2 Vardar Skopje

29/07

00:30

CSKA Sofia 0-0 Spartak Trnava (pen 5-3)

29/07

01:00

Drita Gjilan 2-1 Floriana