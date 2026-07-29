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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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ASEAN Cup 2026 - Vòng bảng
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28/07
17:00
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Philippines 1-4 Myanmar
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VTV6, FPT Play
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28/07
20:00
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Malaysia 4-0 Lào
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VTV6, FPT Play
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GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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28/07
16:45
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Chelsea 6-4 Western Sydney
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28/07
23:00
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Real Madrid 4-1 Leganes
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29/07
01:30
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Aston Villa 2-4 Sociedad
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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28/07
22:00
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KuPs 0-2 Sabah Baku
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28/07
23:00
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Lincoln Red Imps 0-0 Mjallby
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29/07
01:00
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Dinamo Zagreb 3-2 Thun
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29/07
01:15
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Publikum Celje 2-2 Egnatia
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29/07
01:45
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Hearts 0-2 Sturm Graz
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29/07
02:00
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Shamrock Rovers 2-1 Ararat Armenia
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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29/07
00:00
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Apollon Limassol 3-0 Dila Gori
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Riga 5-2 Vardar Skopje
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29/07
00:30
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CSKA Sofia 0-0 Spartak Trnava (pen 5-3)
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29/07
01:00
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Drita Gjilan 2-1 Floriana
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