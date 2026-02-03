Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 24

03/02
03:00

 Sunderland 3-0 Burnley

FPT Play

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23

03/02
02:45

 Udinese 1-0 Roma

ON FOOTBALL

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 22

03/02
03:00

 Mallorca 4-1 Sevilla

SCTV 15

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 20

03/02
01:45

 AVS Futebol SAD 0-4 Braga

03/02
03:45

 Casa Pia 2-1 Porto

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 20

03/02
00:00

 Kocaelispor 0-2 Fenerbahce

HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 24

03/02
02:30

 Mirandes 2-1 Malaga

VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 3

03/02
03:30

 Gimnasia La Plata 3-1 Aldosivi

03/02
05:45

 Defensa y Justicia - Estudiantes La Plata

 Tigre - Racing Club

03/02
08:00

 Argentinos Juniors - Belgrano

 Club Atletico Union - Gimnasia Mendoza

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 20

02/02
22:15

 Al Riyadh 0-1 Al Nassr

03/02
00:30

 Al Hilal 0-0 Al Ahli

 Al Okhdood 1-1 NEOM