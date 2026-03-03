Kết quả bóng đá hôm nay

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 26

03/03
03:00

 Real Madrid 0-1 Getafe

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 27

03/03
00:30

 Pisa 0-1 Bologna

ON FOOTBALL

03/03
02:45

 Udinese 3-0 Fiorentina

ON FOOTBALL

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 24

03/03
03:15

 Gil Vicente 1-2 Benfica

CÚP QUỐC GIA THỤY ĐIỂN 2026 – VÒNG BẢNG

03/03
01:00

Orebro SK 3-5 Hammarby

Sandvikens IF 2-3 GAIS Goteborg

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 34

03/03
03:00

Birmingham City 1-3 Middlesbrough

VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 8

03/03
05:15

 Estudiantes La Plata - Velez Sarsfield

 Deportivo Riestra - Platense

03/03
07:30

 Independiente Rivadavia - River Plate

 Banfield - Aldosivi

VĐQG HÀN QUỐC 2026 – VÒNG 1

02/03
12:00

Daejeon Hana Citizen 1-1 FC Anyang