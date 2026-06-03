Kết quả bóng đá hôm nay

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TRỰC TIẾP

GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026

02/06  
16:00

U19 Thái Lan 9-0 U19 Brunei

TV360

02/06  
20:00

U19 Malaysia 3-0 U19 Singapore

TV360

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

02/06

23:00

Croatia - Bỉ

03/06

00:00

Morocco - Madagascar

Georgia - Romania

03/06

01:45

Xứ Wales - Ghana

03/06

07:00

Haiti - New Zealand