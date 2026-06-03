Lịch thi đấu V-League 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 26 V-League 1 mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026
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02/06
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U19 Thái Lan 9-0 U19 Brunei
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TV360
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02/06
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U19 Malaysia 3-0 U19 Singapore
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TV360
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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02/06
23:00
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Croatia - Bỉ
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03/06
00:00
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Morocco - Madagascar
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Georgia - Romania
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03/06
01:45
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Xứ Wales - Ghana
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03/06
07:00
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Haiti - New Zealand
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