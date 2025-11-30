|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 13
|
29/11
22:00
|
Brentford 3-1 Burnley
|
K+ACTION
|
Sunderland 3-2 Bournemouth
|
K+ SPORT 2
|
Manchester City 3-2 Leeds
|
K+ SPORT 1
|
30/11
00:30
|
Everton - Newcastle
|
K+ SPORT 1
|
30/11
03:00
|
Tottenham - Fulham
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 14
|
29/11
20:00
|
Mallorca 2-2 Osasuna
|
SCTV 15
|
29/11
22:15
|
Barcelona 3-1 Alaves
|
SCTV 22
|
30/11
00:30
|
Levante - Ath.Bilbao
|
SCTV 15
|
30/11
03:00
|
Atletico Madrid - Oviedo
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 13
|
29/11
21:00
|
Genoa 2-1 Verona
|
ON SPORTS +
|
Parma 0-2 Udinese
|
ON FOOTBALL
|
30/11
00:00
|
Juventus - Cagliari
|
ON FOOTBALL
|
30/11
02:45
|
AC Milan - Lazio
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 12
|
29/11
21:30
|
Bayern Munich 3-1 St. Pauli
|
TV 360
|
Hoffenheim 3-0 Augsburg
|
TV 360
|
Union Berlin 1-2 Heidenheim
|
TV 360
|
Werder Bremen 1-1 Koln
|
TV 360
|
30/11
00:30
|
Leverkusen - Dortmund
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 14
|
29/11
23:00
|
Monaco - PSG
|
ON SPORTS NEWS
|
30/11
01:00
|
Paris FC - Auxerre
|
ON SPORTS NEWS
|
30/11
03:05
|
Marseille - Toulouse
|
ON SPORTS NEWS
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF
|
30/11
06:00
|
Inter Miami - New York City
|
30/11
09:00
|
San Diego - Vancouver Whitecaps
