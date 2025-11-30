Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 13

29/11

22:00

Brentford 3-1 Burnley

K+ACTION

Sunderland 3-2 Bournemouth

K+ SPORT 2

Manchester City 3-2 Leeds

K+ SPORT 1

30/11

00:30

Everton - Newcastle

K+ SPORT 1

30/11

03:00

Tottenham - Fulham

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 14

29/11

20:00

Mallorca 2-2 Osasuna

SCTV 15

29/11

22:15

Barcelona 3-1 Alaves

SCTV 22

30/11

00:30

Levante - Ath.Bilbao

SCTV 15

30/11

03:00

Atletico Madrid - Oviedo

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 13

29/11

21:00

Genoa 2-1 Verona

ON SPORTS +

Parma 0-2 Udinese

ON FOOTBALL

30/11

00:00

Juventus - Cagliari

ON FOOTBALL

30/11

02:45

AC Milan - Lazio

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 12

29/11

21:30

Bayern Munich 3-1 St. Pauli

TV 360

Hoffenheim 3-0 Augsburg

TV 360

Union Berlin 1-2 Heidenheim

TV 360

Werder Bremen 1-1 Koln

TV 360

30/11

00:30

Leverkusen - Dortmund

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 14

29/11

23:00

Monaco - PSG

ON SPORTS NEWS

30/11

01:00

Paris FC - Auxerre

ON SPORTS NEWS

30/11

03:05

Marseille - Toulouse

ON SPORTS NEWS

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF

30/11

06:00

Inter Miami - New York City

30/11

09:00

San Diego - Vancouver Whitecaps