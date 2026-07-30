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Kết quả bóng đá hôm nay
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TRỰC TIẾP
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GIAO HỮU CÁC CLB 2026
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29/07
16:45
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Tottenham - Sydney FC
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30/07
01:00
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Real Betis - Lyon
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30/07
06:30
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Liverpool - Wrexham
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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29/07
22:00
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Kairat Almaty - Omonia Nicosia
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29/07
23:00
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Kauno Zalgiris - KI Klaksvik
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30/07
00:00
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Lech Poznan - AGF Aarhus
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30/07
00:30
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H. Beer Sheva - Vikingur Reykjavik
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Uni. Craiova - Levski Sofia
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30/07
01:00
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Crvena Zvezda - Larne
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Gornik Zabrze - Fenerbahce
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30/07
01:15
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Slovan Bratislava - Iberia Tbilisi
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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29/07
21:30
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Dukagjini - Lugano
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30/07
00:00
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FC Copenhagen - Polissya
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30/07
01:30
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Rapid Vienna - Santa Coloma
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