Kết quả bóng đá hôm nay

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GIAO HỮU CÁC CLB 2026

29/07

16:45

Tottenham - Sydney FC

30/07

01:00

Real Betis - Lyon

30/07

06:30

Liverpool - Wrexham

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

29/07

22:00

Kairat Almaty - Omonia Nicosia

29/07

23:00

Kauno Zalgiris - KI Klaksvik

30/07

00:00

Lech Poznan - AGF Aarhus

30/07

00:30

H. Beer Sheva - Vikingur Reykjavik

Uni. Craiova - Levski Sofia

30/07

01:00

Crvena Zvezda - Larne

Gornik Zabrze - Fenerbahce

30/07

01:15

Slovan Bratislava - Iberia Tbilisi

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

29/07

21:30

Dukagjini - Lugano

30/07

00:00

FC Copenhagen - Polissya

30/07

01:30

Rapid Vienna - Santa Coloma