Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 21
03/05
Sông Lam Nghệ An 0-1 Hoàng Anh Gia Lai
FPT Play, TV360+10
03/05
Thể Công Viettel 1-1 Ninh Bình
FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 35
03/05
Bournemouth 3-0 Crystal Palace
FPT PLAY
03/05
Manchester Utd 3-2 Liverpool
FPT PLAY
04/05
Aston Villa 1-2 Tottenham
FPT PLAY
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 34
03/05
Celta Vigo 3-1 Elche
ON FOOTBALL
03/05
Getafe 0-2 Rayo Vallecano
ON FOOTBALL
03/05
Real Betis 3-0 Real Oviedo
ON FOOTBALL
04/05
Espanyol 0-2 Real Madrid
ON FOOTBALL
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 35
03/05
Bologna 0-0 Cagliari
03/05
Sassuolo 2-0 AC Milan
03/05
Juventus 1-1 Verona
04/05
Inter Milan 2-0 Parma
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 32
03/05
St. Pauli 1-2 Mainz
TV 360
03/05
Monchengladbach 0-0 Dortmund
TV 360
04/05
Freiburg 1-1 Wolfsburg
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 32
03/05
Lille 1-1 Le Havre
ON SPORTS
03/05
Strasbourg 1-2 Toulouse
ON SPORTS+
AJ Auxerre 3-1 Angers
Paris 4-0 Brestois
04/05
Lyon 4-2 Rennes
ON SPORTS+
