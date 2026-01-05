|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 20
|
04/01
|
Leeds 1-1 Manchester Utd
|
FPT Play
|
04/01
|
Fulham 2-2 Liverpool
|
FPT Play
|
Tottenham 1-1 Sunderland
|
FPT Play
|
Everton 2-4 Brentford
|
FPT Play
|
Newcastle 2-0 Crystal Palace
|
FPT Play
|
05/01
|
Manchester City 1-1 Chelsea
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 18
|
04/01
|
Sevilla 0-3 Levante
|
SCTV 17
|
04/01
|
Real Madrid 5-1 Real Betis
|
SCTV 17
|
05/01
|
Alaves 1-1 Real Oviedo
|
SCTV 17
|
Mallorca 1-2 Girona
|
SCTV 22
|
05/01
|
Real Sociedad 1-1 Atletico Madrid
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 18
|
04/01
|
Lazio 0-2 Napoli
|
ON FOOTBALL
|
04/01
|
Fiorentina 1-0 Cremonese
|
ON FOOTBALL
|
05/01
|
Verona 0-3 Torino
|
ON SPORTS +
|
05/01
|
Inter Milan 3-1 Bologna
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 17
|
04/01
|
Marseille 0-2 Nantes
|
ON SPORTS NEWS
|
04/01
|
Brestois 2-0 AJ Auxerre
|
ON SPORTS NEWS
|
Lorient 1-1 Metz
|
ON SPORTS
|
Le Havre 2-1 Angers
|
05/01
|
PSG 2-1 Paris
|
ON SPORTS NEWS
|
AFCON 2025 – VÒNG 1/8
|
04/01
|
Ma-rốc 1-0 Tanzania
|
05/01
|
Nam Phi 1-2 Cameroon
