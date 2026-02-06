Lịch thi đấu Futsal châu Á 2026 - Cập nhật lịch thi đấu vòng tứ kết Futsal châu Á 2026 đầy đủ và chính xác hôm nay.
Kết quả bóng đá bóng đá hôm nay
|Giải đấu
|Ngày
|Giờ
|Đội
|Tỷ số
|Đội
|Kênh trực tiếp
|VCK Futsal châu Á 2026 - Vòng bán kết
|05/02
|15:00
|Iran
|4-2
|Iraq
|VTV7, TV360
|05/02
|19:00
|Indonesia
|5-3
|Nhật Bản
|VTV7, TV360
|Coppa Italia
|06/02
|03:00
|Atalanta
|3-0
|Juventus
|Cúp Nhà vua Tây Ban Nha
|06/02
|03:00
|Real Betis
|0-5
|Atletico Madrid
|Copa Libertadores
|06/02
|07:30
|Juventud de las Piedras
|vs
|Universidad Católica
|Cúp Quốc gia Pháp (Vòng 1/8)
|06/02
|03:00
|Strasbourg
|vs
|AS Monaco
