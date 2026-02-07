Kết quả bóng đá hôm nay 

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 25

07/02  

03:00

Leeds 3-1 Nottingham Forest

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23

07/02  

03:00

Celta Vigo 1-2 Osasuna

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24

07/02  
02:45

Hellas Verona 0-0 Pisa

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 21

07/02  
02:30

Union Berlin 1-1 Frankfurt

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 21

07/02  
02:45

Metz 0-0 Lille

ON SPORTS NEWS

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 22

07/02 
 02:00

NAC Breda 0-2 Excelsior

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 31

07/02  
03:00

Charlton 0-0 QPR

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 21

06/02  
21:25

NEOM 1-0 Al Riyadh

06/02  
22:00

Al Ettifaq 2-0 Damac

07/02  
00:30

Al Nassr 2-0 Al Ittihad