Kết quả bóng đá hôm nay 

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 13

07/02

18:00

Ninh Bình 1-2 Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, HTV Key, MyTV, TV360, SCTV

07/02

18:00

 

Becamex TP. Hồ Chí Minh 1-2 PVF-CAND

FPT Play, MyTV, TV360+9

07/02

19:15

Hà Nội FC 2-0 Hải Phòng

FPT Play, TV360+11

VCK FUTSAL CHÂU Á 2026 - CHUNG KẾT

07/02

19:00

Indonesia 5-5 Iran (pen 4-5)

VTV7, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 25

07/02

19:30

Manchester Utd 2-0 Tottenham

FPT Play

07/02

22:00

Arsenal 3-0 Sunderland

FPT Play

Wolverhampton 1-3 Chelsea

FPT Play

Bournemouth 1-1 Aston Villa

FPT Play

Burnley 0-2 West Ham

FPT Play

Fulham 1-2 Everton

FPT Play

08/02

00:30

Newcastle - Brentford

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23

07/02

20:00

Rayo Vallecano - Oviedo

Hoãn

07/02

22:15

Barcelona 3-0 Mallorca

SCTV 15

08/02

00:30

Sevilla - Girona

SCTV 22

08/02

03:00

Sociedad - Elche

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24

08/02

00:00

Genoa - Napoli

ON FOOTBALL

08/02

02:45

Fiorentina - Torino

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 21

07/02

21:30

Freiburg 1-0 Werder Bremen

TV 360

Heidenheim 0-2 Hamburg

TV 360

Mainz 2-0 Augsburg

TV 360

St. Pauli 2-1 Stuttgart

TV 360

Wolfsburg 1-2 Dortmund

TV 360

08/02

00:30

M’gladbach - Leverkusen

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 21

07/02

23:00

Lens - Rennes

ON SPORTS NEWS

08/02

01:00

Brest - Lorient

ON SPORTS NEWS

08/02

03:05

Nantes - Lyon

ON SPORTS NEWS