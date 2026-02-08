|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 13
|
07/02
18:00
|
Ninh Bình 1-2 Hoàng Anh Gia Lai
|
FPT Play, HTV Key, MyTV, TV360, SCTV
|
07/02
18:00
|
Becamex TP. Hồ Chí Minh 1-2 PVF-CAND
|
FPT Play, MyTV, TV360+9
|
07/02
19:15
|
Hà Nội FC 2-0 Hải Phòng
|
FPT Play, TV360+11
|
VCK FUTSAL CHÂU Á 2026 - CHUNG KẾT
|
07/02
19:00
|
Indonesia 5-5 Iran (pen 4-5)
|
VTV7, TV360
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 25
|
07/02
19:30
|
Manchester Utd 2-0 Tottenham
|
FPT Play
|
07/02
22:00
|
Arsenal 3-0 Sunderland
|
FPT Play
|
Wolverhampton 1-3 Chelsea
|
FPT Play
|
Bournemouth 1-1 Aston Villa
|
FPT Play
|
Burnley 0-2 West Ham
|
FPT Play
|
Fulham 1-2 Everton
|
FPT Play
|
08/02
00:30
|
Newcastle - Brentford
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23
|
07/02
20:00
|
Rayo Vallecano - Oviedo
|
Hoãn
|
07/02
22:15
|
Barcelona 3-0 Mallorca
|
SCTV 15
|
08/02
00:30
|
Sevilla - Girona
|
SCTV 22
|
08/02
03:00
|
Sociedad - Elche
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24
|
08/02
00:00
|
Genoa - Napoli
|
ON FOOTBALL
|
08/02
02:45
|
Fiorentina - Torino
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 21
|
07/02
21:30
|
Freiburg 1-0 Werder Bremen
|
TV 360
|
Heidenheim 0-2 Hamburg
|
TV 360
|
Mainz 2-0 Augsburg
|
TV 360
|
St. Pauli 2-1 Stuttgart
|
TV 360
|
Wolfsburg 1-2 Dortmund
|
TV 360
|
08/02
00:30
|
M’gladbach - Leverkusen
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 21
|
07/02
23:00
|
Lens - Rennes
|
ON SPORTS NEWS
|
08/02
01:00
|
Brest - Lorient
|
ON SPORTS NEWS
|
08/02
03:05
|
Nantes - Lyon
|
ON SPORTS NEWS
- 24h qua
