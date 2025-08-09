|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
GIAO HỮU CÁC CLB 2025
|
09/08
01:00
|
Chelsea 2-0 Leverkusen
|
Monaco 1-2 Inter
|
09/08
01:30
|
Newcastle 2-2 Espanyol
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 1
|
09/08
01:00
|
Sittard 2-2 Go Ahead Eagles
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 1
|
09/08
02:15
|
Casa Pia 0-2 Sporting Lisbon
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 4
|
08/08
23:00
|
FC Copenhagen 2-3 AGF Aarhus
|
09/08
01:00
|
Viborg 1-0 Sonderjyske
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 1
|
09/08
02:00
|
Birmingham 1-1 Ipswich
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 4
|
09/08
05:00
|
Tigre - Huracan
|
09/08
07:00
|
Newells Old Boys - Central Cordoba
|
09/08
07:15
|
Lanus - Talleres
|
VĐQG HÀN QUỐC 2025 – VÒNG 25
|
08/08
17:30
|
Jeonbuk Hyundai 2-1 Anyang
|
Seoul 2-2 Daegu
|
VĐQG TRUNG QUỐC 2025 – VÒNG 20
|
08/08
18:35
|
Dalian Zhixing 0-2 Chengdu Rongcheng
|
08/08
19:00
|
Henan 4-1 Shenzhen Xinpengcheng
