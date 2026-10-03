Báo Indonesia đánh giá, tuyển Việt Nam thi đấu dưới sức trong trận thắng Pakistan 4-2 và để đối thủ ghi bàn trước, ở bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Chiến thắng trước Pakistan đưa tuyển Việt Nam vào trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang Sik chưa thuyết phục được người hâm mộ.

Báo chí Indonesia cũng nhận định tuyển Việt Nam thi đấu chưa thuyết phục trong trận đấu cuối cùng vòng bảng, chiều 2/10.

Đình Bắc vào sân giúp tuyển Việt Nam khởi sắc. Ảnh: VFF

Trong bài viết sau trận, Bola, trang thể thao hàng đầu Indonesia, đánh giá tuyển Việt Nam thi đấu dưới sức, đặc biệt ở hiệp 1.

“Tuyển Việt Nam chơi dưới sức khi thắng Pakistan 4-2”, Bola chạy dòng tít. Trang báo này dùng từ “uể oải” để mô tả các học trò của HLV Kim Sang Sik trong cuộc đối đầu tại sân Gelora Bung Karno.

Tờ báo phân tích: “Tuyển Việt Nam giành quyền vào trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng với màn trình diễn có phần uể oải”.

Theo Bola, Hendrio cùng các đồng đội gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi, thiếu gắn kết trong khi hàng thủ không có sự tập trung cần thiết, dẫn đến việc bị thủng lưới sớm đầy bất ngờ.

“Tuyển Việt Nam thậm chí bất ngờ bị dẫn trước ở phút 31 do sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự. May mắn là các ‘Chiến binh Sao vàng’ vùng lên trong hiệp 2, hoàn tất cuộc ngược dòng với chiến thắng 4-2 nhờ những bàn thắng của Hai Long, Hoàng Đức, Đình Bắc và Williams Minh Hoàng”.

Thực tế, sau khi Đình Bắc ghi siêu phẩm, thủ môn Patrick Lê Giang vẫn phải vào lưới nhặt bóng một lần nữa. Kết quả chung cuộc chỉ được định đoạt trong thời gian bù giờ.

HLV Kim Sang Sik giải thích thời tiết nóng ảnh hưởng đến các cầu thủ. Ảnh: VFF

Bola cũng dẫn lời HLV Kim Sang Sik, lý giải về những khó khăn của đội bóng áo đỏ, nhấn mạnh ảnh hưởng từ thời tiết tại Jakarta. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng cái nóng gay gắt khiến các cầu thủ không duy trì được sự tập trung cần thiết.

“Phải thừa nhận thời tiết rất nóng. Điều kiện ấy ảnh hưởng đáng kể đến sự tập trung của các cầu thủ trong hiệp một, khiến chúng tôi phải nhận bàn thua”, Bola trích phát biểu của HLV Kim Sang Sik.

Bola đánh giá những điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2 của HLV Kim Sang Sik là chìa khóa giúp tuyển Việt Nam thay đổi cục diện. Các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị mang đến sức sống mới, giúp đội chơi khởi sắc và giành chiến thắng.

“Những cầu thủ vào sân thi đấu xuất sắc và mang đến nguồn năng lượng mới. Nhờ tác động tích cực đó, chúng tôi lật ngược tình thế”, HLV Kim Sang Sik nói, đồng thời cảm ơn các học trò và người hâm mộ.

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia trong trận tranh hạng Ba trên sân Gelora Bung Karno lúc 16h ngày 5/10.

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