Inter Miami có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Columbus Crew trong trận đấu tại đấu trường khu vực. Dù kiểm soát bóng tốt hơn, đội bóng của Lionel Messi gặp nhiều trở ngại trước lối chơi áp sát và đầy quyết tâm của đối thủ chủ nhà.

Ngay từ đầu trận, Inter Miami chủ động cầm bóng và tổ chức tấn công. Đội khách có thời điểm kiểm soát bóng lên tới 67%, nhưng gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội nguy hiểm trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Columbus Crew.

Niềm vui của Messi và các đồng đội với tuyệt phẩm sút phạt - Ảnh: IM

Bước ngoặt đến ở phút 24 khi VAR can thiệp và giúp Columbus Crew được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Josef Martínez không mắc sai lầm, đánh bại thủ môn Inter Miami để đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, lợi thế của Columbus Crew không kéo dài lâu. Phút 33, Lionel Messi thực hiện pha sút phạt tuyệt đẹp gỡ hòa 1-1 cho Inter Miami.

Vào thời gian về cuối hiệp 1, Inter Miami tiếp tục kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng chưa thể tạo thêm khác biệt. HLV đội khách quyết định điều chỉnh nhân sự khi đưa David Ayala vào sân thay Yannick Bright ở phút 40 nhằm tăng cường sự ổn định ở tuyến giữa.

Sau giờ nghỉ giải lao, Columbus Crew là đội tạo ra nhiều sức ép hơn với số lần dứt điểm vượt trội và liên tục gây nguy hiểm từ các tình huống cố định.

Hai đội thi đấu giằng co, một số cơ hội được cầu thủ đôi bên tạo ra nhưng chỉ có đội chủ nhà tận dụng được.

Phút 90+9, thủ môn Rios Novo để "ói bóng" từ cú dứt điểm tưởng như vô hại của cầu thủ Columbus. Jamal Thiare ập vào đá bồi tung lưới Inter Miami, ấn định chiến thắng kịch tính 2-1 cho chủ nhà.