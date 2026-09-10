Inter Miami có chuyến làm khách không hề dễ dàng trước Chicago Fire trong trận đấu giàu tốc độ và kịch tính. Đội bóng của Lionel Messi sớm phải chịu sức ép khi đối thủ tận dụng tốt cơ hội đầu tiên để vượt lên dẫn trước.

Ngay phút thứ 10, Chicago Fire tổ chức tấn công bên cánh trái. Đường tạt bóng chính xác tạo điều kiện để Robert Lewandowski chọn vị trí thông minh, tung cú dứt điểm một chạm đẳng cấp đánh bại thủ môn Inter Miami, mở tỷ số 1-0.

Messi chơi nỗ lực, trong khi Suarez thi đấu khá mờ nhạt - Ảnh: IM

Sau bàn thua, Inter Miami nhanh chóng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Lionel Messi liên tục trở thành tâm điểm trong các pha lên bóng của đội khách. Siêu sao Argentina có những tình huống xử lý kỹ thuật và tung ra các cú dứt điểm nguy hiểm, nhưng hàng thủ Chicago Fire vẫn đứng vững.

Phút 40, Lionel Messi có pha đi bóng vượt qua hai cầu thủ đối phương trước khi tung cú sút quyết đoán, nhưng thủ môn Brady đã có màn cứu thua xuất sắc.

Bước sang hiệp hai, Inter Miami tiếp tục gây sức ép và cuối cùng tìm được bàn gỡ ở phút 48. Từ quả phạt góc do Messi thực hiện, Casemiro bật cao đánh đầu đẹp mắt, đưa bóng đi vào góc cao, giúp đội khách san bằng tỷ số 1-1.

Trận đấu thứ hai liên tiếp Messi đá phạt góc để Casemiro đánh đầu ghi bàn - Ảnh: IM

Những phút cuối diễn ra vô cùng căng thẳng với nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Hai đội đều có cơ hội nhưng không thể tạo thêm khác biệt, khiến trận đấu khép lại với kết quả hòa. Inter Miami rời sân Chicago với một điểm quý giá sau màn trình diễn đầy nỗ lực.