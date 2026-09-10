Ghi bàn hoàn toàn không phải vấn đề với Barcelona mùa này, và các học trò của Hansi Flick chỉ mất 3 phút trận mở màn Champions League 2026/27 để mở tỷ số.

Trong vai trò “số 9 ảo”, Raphinha tiếp tục phong độ săn bàn rực lửa. Sau đường chuyền của Lamine Yamal, anh loại bỏ hai cầu thủ Feyenoord bằng động tác giả ngoạn mục rồi sút chìm vào góc thấp.

Raphinha tiếp tục phong độ ấn tượng. Ảnh: FCB

Dani Olmo suýt nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm buộc Tjark Ernst phải trổ tài. Tuy nhiên, thủ môn Feyenoord không thể làm gì khi Karim Adeyemi ghi bàn thứ hai cho Barca ở phút 22.

Xuất phát từ cánh trái, Adeyemi bó vào trung lộ rồi cứa lòng hoàn hảo đưa bóng vào góc xa.

Barca tạo ra cách biệt 2 bàn mà dường như vẫn chưa tăng hết tốc lực. Lamine Yamal suýt lập công ở phút 30 với cú cứa lòng chân trái đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Chỉ ít phút sau, chính cột dọc ấy rung lên sau cú dứt điểm của Joao Cancelo.

Feyenoord gần như không phản ứng, ngoài tình huống dứt điểm của Anis Hadj Moussa đưa bóng thẳng vào vị trí của Joan Garcia.

Sau giờ nghỉ, Barca cũng không mất nhiều thời gian để mang về bàn thắng thứ 3. Người kết liễu hy vọng của đội khách một lần nữa là Raphinha.

Chỉ ít giây sau khi đội khách bị từ chối bàn thắng vì việt vị, Raphinha có pha di chuyển thông minh ra sau hàng thủ đối phương đón đường chuyền của Pedri, sút chìm vào góc lưới. Đó đã là bàn thắng thứ 8 của tiền đạo Brazil chỉ sau 5 trận mùa này.

Feyenoord tưởng như rút ngắn cách biệt, nhưng bàn thắng một lần nữa bị từ chối khi VAR can thiệp.

Lamine Yamal ghi bàn từ đá phạt trực tiếp chỉ ít phút khi đeo băng thủ quân. Ảnh: Diario AS

Lợi thế an toàn cho phép Hansi Flick rút một số trụ cột khỏi sân. Riêng Lamine Yamal vẫn được giữ lại và được nhận băng đội trưởng.

Phút 77, đội trưởng Yamal thực hiện cú sút phạt trực tiếp từ khoảng cách 20 m, đưa bóng xuyên qua hàng rào Feyenoord đi vào lưới. Một pha bóng gợi nhớ Messi.

Sem Steijn kịp ghi bàn danh dự cho đội bóng Hà Lan. Dù vậy, Yamal tiếp tục ghi dấu ấn khi chuyền tuyệt đẹp để Gabriel Jesus đánh đầu ấn định tỷ số 5-1.

Tiền đạo vào sân từ ghế dự bị đánh đầu thành bàn từ đường chuyền của Yamal, khép lại đêm hoàn hảo cho Barcelona với chiến thắng 5-1.

Trận thứ 3 liên tiếp Barca của Flick ghi 5 bàn vào lưới các đối thủ, tính trên mọi đấu trường.

Ghi bàn:

Barca: Raphinha 3’, 57’, Adeyemi 22’, Lamine Yamal 77’, Gabriel Jesus 85’.

Feyenoord: Steijn 82’.

Đội hình xuất phát:

Barca (4-3-3): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Christensen, Cancelo; Dani Olmo, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi.

Feyenoord (4-2-3-1): Tjark Ernst; Read, Juste, Watanabe, Marmol; Vanhoutte, Zechiel; Hadj Moussa, Valente, Lopez, Nacho.