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Hai đội đá đôi công cởi mở sau tiếng còi khai cuộc trên sân Anfield
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Tottenham nhỉnh hơn về mặt thế trận, nhưng đội chủ nhà lại tìm được bàn mở tỷ số ở phút 21 nhờ công Mac Allister
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Tiền vệ người Argentina cứa lòng tung nóc lưới Spurs đầu vòng cấm
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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Liverpool
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Sang hiệp hai, Cody Gakpo xử lý hay trong vòng cấm để nhân đôi cách biệt
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Tiền đạo Hà Lan chơi tốt trong ngày đeo băng đội trưởng Liverpool
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Sau nhiều nỗ lực, Tottenham cũng tìm được bàn rút ngắn xuống còn 1-2 với pha đánh đầu cận thành của Gallagher
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Tuy nhiên, đến phút bù giờ, Szoboszlai nã đại bác tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 3-1 cho The Kop
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HLV De Zerbi bất động trên ghế huấn luyện khi Spurs chưa biết thắng kể từ đầu mùa
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Chiến thắng thuyết phục đưa Liverpool vào vòng 4 cúp Liên đoàn Anh

Nguồn ảnh: 433, PA, LFC, Shutterstock