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Trong ngày Isak hay Ngumoha dứt điểm kém cỏi, Liverpool bị đội khách Fulham cầm chân 0-0 trên sân Anfield.
Màn ra mắt của HLV Andoni Iraola ở đấu trường Champions League kết thúc bằng việc Liverpool ngược dòng đánh bại Atletico Madrid 2-1.
Nhận định bóng đá Liverpool vs Atletico: Trên sân nhà, Liverpool chờ đợi trận đấu bùng nổ trước Atletico ở lượt ra quân Champions League, lúc 2h ngày 10/9.
Cú đúp chớp nhoáng đầu trận của Alexander Isak đem về chiến thắng 2-0 ấn tượng cho Liverpool, trong chuyến làm khách trên sân Ipswich.
Liverpool đang hướng tới chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh 2026/27, khi họ làm khách trên sân của đội bóng mới lên hạng Ipswich.