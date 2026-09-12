2h ngày 13/9, sân Ánh sáng:

Lo ngại về việc Arsenal có thể ngủ quên trên chiến thắng sau khi chấm dứt hai thập kỷ chờ đợi chức vô địch Premier League dường như đã sớm bị dập tắt.

Pháo thủ toàn thắng cả 5 trận từ đầu mùa với tổng tỷ số 10-1. Họ lần lượt đánh bại Man City ở Siêu cúp Anh, vượt qua Coventry, Aston Villa và Chelsea tại Premier League, trước khi hạ Napoli trận ra quân Champions League.

Arsenal vẫn đang thi đấu thuyết phục - Ảnh: AFC

Đội bóng của Mikel Arteta vừa trình diễn phong độ ấn tượng trên đất Italia. Dù chỉ thắng Napoli 1-0, Arsenal tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 4,05.

Chiến thắng ấy đến ngay sau màn lội ngược dòng trước Chelsea - đội đã ghi tới 15 bàn trong bốn trận khác kể từ đầu mùa.

Với phong độ hủy diệt hiện tại của Pháo thủ, thật khó kỳ vọng Sunderland có thể cản bước nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh.

"Mèo đen" để thua Ipswich ngày khai màn Premier League, sau đó vượt qua Fulham. Tuy nhiên, Sunderland gặp không ít may mắn mới giành được trận hòa 1-1 trên sân Brentford cuối tuần trước.

HLV Regis Le Bris tranh thủ xoay tua đội hình trong chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Hull tại Cúp Liên đoàn hồi giữa tuần.

Dẫu vậy, Arsenal ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với Hull. Sunderland từng vượt xa kỳ vọng mùa giải trước, nhưng họ vẫn tỏ ra lép vế khi chạm trán những đội bóng tốp ở Premier League.

Pháo thủ quyết duy trì mạch thắng - Ảnh: SunSport

"Mèo đen" không thắng cả 10 trận gặp các CLB thuộc nhóm 5 đội dẫn đầu mùa 2025/26. Thành tích đối đầu với Arsenal của họ còn đáng thất vọng hơn: Sunderland chỉ thắng 1/29 lần gần nhất chạm trán Pháo thủ tại Ngoại hạng Anh.

Sunderland còn phải chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại đấu trường châu Âu kể từ mùa giải 1973-74 vào thứ Năm tuần sau.

Gánh nặng lịch thi đấu có thể khiến họ bị Pháo thủ lấn át. Với chiều sâu đội hình đáng nể, Arsenal sẽ không mấy khó khăn lấy trọn 3 điểm trên sân Ánh sáng.

Dự đoán: Arsenal thắng 2-0

Thông tin lực lượng

Sunderland: Habib Diarra và Romaine Mundle chấn thương.

Arsenal: William Saliba, Cristhian Mosquera và Jurrien Timber vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Danso, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Angulo, Le Fee, Fofana; Brobbey.

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.