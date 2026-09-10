Bàn thắng của Martin Odegaard tạo nên khác biệt giữa Arsenal, đội á quân Champions League mùa trước, và một Napoli đầy lì lợm tại sân Diego Maradona.

Chiến thắng 1-0 cũng đánh dấu lần thứ 4 trong 5 cuộc đối đầu gần nhất “Pháo thủ” vượt qua Napoli mà không để thủng lưới.

Odegaard ghi siêu phẩm giúp Arsenal có 3 điểm. Ảnh: Arsenal

Trong hiệp 1 mà đội bóng Anh nhỉnh hơn nhưng không thực sự áp đảo, những cơ hội ban đầu chủ yếu chỉ mang tính thăm dò. Bukayo Saka tung cú móc bóng đẹp mắt nhưng không đủ hiểm hóc để gây khó cho thủ môn Alex Meret.

Ở đầu sân bên kia, Kevin De Bruyne và Matteo Politano đều thử vận may bằng những cú sút xa căng, song bóng đi thẳng vào vị trí của David Raya.

Cơ hội thực sự rõ ràng duy nhất trong hiệp 1 thuộc về đội khách. Mikel Merino đón pha đánh đầu làm tường thông minh của Eberechi Eze, nhưng cú đánh đầu thiếu lực của tiền vệ người Tây Ban Nha từ khoảng cách chỉ 5 mét bị Meret đẩy qua xà.

Càng về cuối hiệp, hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Napoli càng khiến các học trò Mikel Arteta gặp khó khăn.

Tuy nhiên, nhà vô địch Premier League suýt được hưởng một bàn thắng có phần may mắn khi quả tạt lỗi của Piero Hincapie bất ngờ hướng thẳng về phía khung thành. Meret kịp di chuyển và một lần nữa trở thành cứu tinh của đội nhà.

Sau khi chơi xuất sắc trong hiệp 1, Meret buộc phải rời sân vì chấn thương trong giờ nghỉ, nhường chỗ cho Vanja Milinković-Savic.

Đội chủ nhà thoát hiểm ngay đầu hiệp 2 khi Hincapie sút vọt xà từ khoảng cách gần. Sau tình huống đó, Napoli iếp tục khóa chặt các phương án tấn công của Arsenal, bất chấp “Pháo thủ” kiểm soát bóng vượt trội.

Khi thời gian dần cạn, đội trưởng Odegaard cuối cùng cũng đưa Arsenal đến chiến thắng ở phút 75. Sau một chuỗi phối hợp khéo léo trong vòng cấm Napoli, tiền vệ người Na Uy nhận ra khoảng trống và tung cú sút căng vào góc xa.

Đó là bàn thắng thứ 4 của Odegaard trong 5 trận gần nhất, đồng thời giúp “Pháo thủ” duy trì thành tích toàn thắng từ đầu mùa.

Napoli gần như không tạo ra được mối đe dọa đáng kể nào trong hiệp hai và cũng không thể vùng lên sau bàn thua. Thất bại thứ 3 liên tiếp khiến tân HLV Max Allegri sớm phải chịu sức ép.

Ghi bàn: Odegaard 75’.

Đội hình xuất phát:

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Olivera, De Bruyne, Lobotka, Gilmour, Politano, Hojlund, Santos.

Arsenal: David Raya; Ben White, Konsa, Gabriel, Hincapie, Merino, Rice, Odegaard, Saka, Eze, Gyokeres.