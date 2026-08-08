The Telegraph đăng tải thông tin cho biết UEFA đã chi tiền cho một phụ nữ được cho có quan hệ tình cảm với Gianni Infantino, Chủ tịch FIFA hiện tại, trong thời gian ông còn là Tổng thư ký UEFA.

Người phụ nữ này, khi đó là nhân viên UEFA, được cho là đã nhận một khoản tiền thôi việc lên tới 6 con số sau khi mối quan hệ bị cáo buộc với quan chức người Thụy Sĩ kết thúc.

Chủ tịch Infantino đối mặt cáo buộc mới. Ảnh: TNT

Tuy nhiên, thông tin không dừng lại ở đó. Theo The Telegraph, người phụ nữ nói trên từng được thăng chức lên một vị trí quản lý trong thời gian được cho là vẫn có quan hệ tình cảm với Infantino.

Việc thăng chức giúp mức lương của bà tăng khoảng 30%, lên xấp xỉ 170.000 euro mỗi năm.

Michel Platini, Chủ tịch UEFA khi ấy, được cho là đã chất vấn Infantino về mối quan hệ này.

Sau cuộc trao đổi đó, người phụ nữ rời UEFA và nhận khoản tiền thôi việc nói trên. Sau khi bà ra đi, tờ báo cho rằng Infantino còn giúp bà tìm một công việc mới trong lĩnh vực tương tự.

Ngoài ra, UEFA bị cáo buộc đã chi trả học phí chương trình MBA cho người phụ nữ này sau khi bà rời tổ chức.

Cũng theo tờ báo Anh, UEFA thừa nhận đã chi khoản tiền thôi việc cũng như tài trợ việc học, và biết về cáo buộc người phụ nữ này có quan hệ tình cảm với Infantino.

UEFA giải thích: “Khoản thanh toán được thực hiện phù hợp với những quy định áp dụng vào thời điểm đó đối với nhân viên rời tổ chức”.

Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu cũng cho biết kể từ đó đã siết chặt các quy định nội bộ nhằm “đáp ứng những yêu cầu đối với một tổ chức hiện đại và có vị thế cao”.

Trong khi đó, một người phát ngôn FIFA nói với The Telegraph rằng Infantino “kiên quyết bác bỏ những cáo buộc này và khẳng định chúng hoàn toàn sai sự thật. Bất kỳ hàm ý nào cho rằng ông có hành vi không phù hợp hoặc vi phạm điều lệ hay quy định đều mang tính phỉ báng”.

Phía FIFA nói thêm: “Tất cả quyết định của tổ chức liên quan đến nhân viên, bao gồm các gói trợ cấp thôi việc, luôn được những lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành”.

Thông tin này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Infantino buộc phải đình chỉ kế hoạch tư nhân hóa một phần hoạt động thương mại của World Cup.

Đề xuất này đã gây chia rẽ trong thế giới bóng đá, với một bên ủng hộ và bên còn lại phản đối mạnh mẽ.

Infantino từng có 16 năm làm việc tại UEFA trước khi được bầu làm Chủ tịch FIFA vào năm 2016.