Arsenal hành quân đến sân của Bayer Leverkusen với mục tiêu giành lợi thế trước trận lượt về, nhưng đội khách sớm nhận ra đây là thử thách không hề dễ dàng. Hai đội nhập cuộc với thế trận căng thẳng và nhiều pha tranh chấp quyết liệt ngay từ đầu.

Kai Havertz giúp Arsenal thoát thua Leverkusen - Ảnh: UEFA

Phút 19, Arsenal tạo ra cơ hội đáng chú ý khi Gabriel Martinelli tung cú dứt điểm nhanh trong vòng cấm, tuy nhiên bóng lại dội xà ngang trong sự tiếc nuối của đội khách. Sau đó, trận đấu diễn ra giằng co với nhiều tình huống va chạm buộc trọng tài Halil Umut Meler phải rút ra một số thẻ vàng.

Ngay đầu hiệp hai, Leverkusen bất ngờ mở tỷ số. Phút 46, từ tình huống phạt góc, Robert Andrich bật cao đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn David Raya không kịp cản phá.

Bị dẫn bàn, Arsenal gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà. HLV Arteta tung Kai Havertz vào sân nhằm tăng cường sức tấn công và bước ngoặt đến ở phút 86 khi Arsenal được hưởng phạt đền sau khi VAR vào cuộc.

Trên chấm 11m, Havertz dứt điểm chính xác, tung lưới đội bóng cũ, ấn định tỷ số hòa 1-1 cho Arsenal trước trận lượt về sau đây một tuần.

Ghi bàn:

Leverkusen: Robert Andrich (46')

Arsenal: Kai Havertz (89' pen)

Đội hình thi đấu

Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich, Andrich, Quansah, Tapsoba, Poku, Garcia, Palacios (Ezequiel Fernandez 82'), Grimaldo, Maza (Malik Tillman 74'), Terrier (Jonas Hofmann 82'), Kofane

Arsenal (4-2-3-1): Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Zubimendi, Eze (Gabriel Jesus 82'), Saka (Noni Madueke 60'), Martinelli, Gyokeres (Kai Havertz 74')