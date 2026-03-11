3h00 ngày 12/3, sân Bernabeu:

Chấn thương đột ngột của Alvaro Carreras trở thành trở ngại mới nhất đối với Alvaro Arbeloa, khi cùng Real Madrid chuẩn bị cho lượt đi vòng 1/8 Champions League 2025/26.

Tệ hơn nữa, ông sẽ phải đối đầu một gương mặt quen thuộc với chính mình và người hâm mộ Real Madrid tại sân Santiago Bernabeu, Pep Guardiola.

Mbappe tiếp tục lỡ hẹn trận đấu với Man City. Ảnh: Inma Flores/EP

Man City đang có phong độ tốt, mặc dù vẫn còn rất xa Arsenal trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League.

Trước khi Carreras gia nhập danh sách chấn thương của Real Madrid, Arbeloa – người nắm quyền từ ngày 12/1 – cũng sẽ không có sự phục vụ của Kylian Mbappe trong trận lượt đi với Man City.

Mbappe – tác giả 13 bàn tại Champions League mùa này – là một trường hợp chấn thương bí ẩn, gây nhiều tranh cãi trong những ngày qua khi anh trở lại Paris để điều trị và vui chơi.

Bên cạnh đó, Jude Bellingham, Eder Militao, Rodrygo Goes, Dani Ceballos, David Alaba cũng ngồi ngoài vì các chấn thương khác nhau.

Trong khi đó, Guardiola sẽ chỉ thiếu 2 cầu thủ trong trận đấu đêm nay: Josko Gvardiol, Rico Lewis và Mateo Kovacic, một người cũ của sân Bernabeu.

Real Madrid bước vào trận đấu này sau khi giành được 3 điểm quý giá trong trận đấu với Celta Vigo tại La Liga, để tiếp tục bám đuổi Barcelona.

Trước khi được Fede Valverde giải cứu, “Los Blancos” phải chịu 2 thất bại liên tiếp ở giải quốc nội, trước Osasuna và Getafe, thành tích tệ nhất kể từ 2019.

Cách nay 3 tháng, Man City đánh bại Real Madrid tại Bernabeu. Khi đó, Arbeloa chưa dẫn đội và ông đã xem kỹ trận đấu để phân tích về đối thủ.

Real Madrid hứa hẹn trận đấu khó khăn. Ảnh: Inma Flores/EP

Để chống lại thứ bóng đá biến hóa của Pep Guardiola, Arbeloa nhiều khả năng tiếp tục sử dụng tài năng trẻ Thiago Pitarch ở hàng tiền vệ. Khi đó, Camavinga và Arda Guler phải cạnh tranh cho một suất tiền vệ trung tâm.

Sự hiện diện của Vinicius là điều hiển nhiên. Thậm chí, anh sẽ là trung tâm cho các pha tấn công. Ngoài án treo giò ở trận Valencia, cầu thủ người Brazil chưa bỏ lỡ phút nào trong kỷ nguyên Arbeloa.

Vấn đề còn lại là ai sẽ đá cặp với Vinicius, giữa Brahim Diaz và Gonzalo Garcia. Arbeloa có thể nghiêng về phương án sau.

Giới chuyên môn đều đánh giá Man City trội hơn. Đội quân của Pep Guardiola nhiều khả năng nắm lợi thế khi rời Madrid.

Lực lượng:

Real Madrid: Mbappe, Alaba, Bellingham, Ceballos, Eder Militao, Rodrygo, Carreras chấn thương.

Man City: Gvardiol, Lewis, Kovacic chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Tchouameni, Arda Guler, Camavinga; Gonzalo Garcia, Vinicius.

Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Guehi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Cherki, Marmoush, Doku; Haaland.

Dự đoán: Man City thắng 2-1.