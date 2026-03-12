Trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Bernabeu chứng kiến màn trình diễn bùng nổ của Federico Valverde, người trở thành tâm điểm trong chiến thắng thuyết phục của Real Madrid trước Man City.
Phút 20, tiền vệ người Uruguay mở tỷ số sau pha phát bóng chính xác của thủ môn Courtois. Valverde thoát xuống, bình tĩnh vượt qua Donnarumma trước khi đưa bóng vào lưới trống. Chỉ 7 phút sau, anh tiếp tục nhân đôi cách biệt bằng cú sút chìm hiểm hóc sau tình huống phối hợp nhịp nhàng của Real Madrid.
Trước khi hiệp một khép lại, Valverde hoàn tất cú hat-trick ở phút 43 sau đường kiến tạo thuận lợi của Brahim Diaz, giúp Real Madrid dẫn trước 3-0 chỉ sau 45 phút và hoàn toàn kiểm soát thế trận.
Sang hiệp hai, cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền nhưng không thành công. Vinicius Jr sút hỏng ở phút 58, trong khi Nico O’Reilly cũng không thắng được Courtois ở phút 75.
Chung cuộc, Real Madrid thắng Man City 3-0, nắm lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân Etihad.
Ghi bàn:
Real Madrid: Valverde (20', 28', 43')
Đội hình thi đấu
Real Madrid (4-2-3-1): Courtois, Mendy (Fran García 46'), Thiago (Manuel Angel 76'), Rudiger, Huijsen, Alexander-Arnold (Dani Carvajal 83'), Brahim Diaz (Franco Mastantuono 76'), Tchouameni (Eduardo Camavinga 70'), Valverde, Guler, Vinicius
Man City (4-1-3-2): Donnarumma, Ait-Nouri, Guehi, Khusanov, Savinho (Tijani Reijnders 46'), Rodri, Bernardo Silva (Rayan Aït-Nouri 70'), O'Reilly, Doku, Semenyo (Rayan Cherki 70'), Haaland (Omar Marmoush 82')
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
83'
Real Madrid vẫn nhường thế trận cho Man City nhưng đội khách cũng không thể làm gì trước khung thành của Courtois.
75'
Courtois cản phá khó tin
Man City pressing tầm cao khiến Thiago mắc sai lầm, may cho chủ nhà khi cú ra chân của Nico O'Reilly đầy bất ngờ nhưng thủ môn Courtois vẫn dùng chân cản phá được.
71'
Dù được kỳ vọng nhiều nhưng Erling Haaland lại hoàn toàn mất hút trên hàng công của Man City. Những sự thay đổi của Pep Guardiola vẫn chưa mang đến sự thay đổi.
63'
Chỉ trong vòng một phút, hết Vinicius rồi đến Guler dứt điểm, đe dọa khung thành của Man City. Đại diện nước Anh vẫn hoàn toàn bế tắc lại Santiago Bernabeu.
57'
Vinicius đá 11m bị Donnarumma cản phá
Real Madrid phản công nhanh, đướng chuyền vượt tuyến để Vinicius băng lên. Vini vượt qua Abdukodir Khusanov và bị thủ môn Donnarumma phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho chủ nhà. Tuy nhiên, trên chấm 11m ngôi sao người Brazil lại không thắng được thủ thành người Italia.
50'
Dẫn trước với tỷ số 3-0, Los Blancos thi đấu càng thoải mái, trong khi Man City vẫn lâm vào bế tắc.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số 3-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Real Madrid đầy bất ngờ. Ở 2 cặp đấu cùng giờ, PSG dẫn trước Chelsea 2-1, trong khi Bodoe/Glimt tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích khi dẫn trước Sporting CP 2-0.
43'
Valverde lập hat-trick tuyệt đỉnh
Brahim bấm bóng kỹ thuật qua đầu Dias, Valverde khống chế bước một tinh tế trong vòng cấm biến trung vệ Guehi thành gã học việc trước khi sút tung lưới Donnarumma lần thứ ba.
38'
Đại diện nước Anh đang tổ chức ép sân nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, Haaland và các đồng đội bế tắc trước hàng thủ của Real Madrid.
28'
Valverde lập cú đúp cho Real Madrid
Vinicius đột phá từ cánh trái, anh chọc khe khiến nỗ lực chạm bóng của Ruben Dias vô tình trở thành pha kiến tạo để Valverde băng xuống dứt điểm chéo góc tung lưới Man City lần thứ hai.
26'
Dính bàn thua, các học trò của HLV Pep Guardiola tiếp tục gặp khó khăn trong việc gây sức ép lên phần sân của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
20'
Valverde mở tỷ số cho Real Madrid
Đón quả phát bóng rất mạnh của thủ môn Courtois lên cánh phải, Federico Valverde khống chế bước một cực ngọt loại bỏ luôn hậu vệ Nico O'Reilly. Tiền vệ đội trưởng Real Madrid vượt qua nốt thủ môn Donnarumma rồi dứt điểm chính xác về lưới trống.
19'
Pha phá bóng không tốt của cầu thủ Real tạo cơ hội để Bernardo Silva quăng chân bắt vô-lê đưa bóng đi sát sạt mép ngoài cột dọc khung thành Courtois.
15'
Sau ít phút đầu trận nhập cuộc ở tốc độ cao, hai đội đang thi đấu giằng co và kín kẽ.
8'
Real Madrid đáp trả, Vinicius lốp bóng cho Brahim thoát xuống thực hiện pha chích mũi giày bị thủ môn Donnarumma cản phá.
6'
Pha dứt điểm đầu tiên thuộc về đội khách Man City, song cú đá của Semenyo lại quá hiền không gây khó khăn cho thủ thành Courtois.
2'
Hai đội sớm đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc.
03h00
Trọng tài chính người Italia - ông Maurizio Mariani thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
02h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
02h35
Cầu thủ hai đội ra sân khởi động trước trận đấu.
HLV Alvaro Arbeloa và các cầu thủ Real Madrid có mặt tại sân Santiago Bernabeu
Các cầu thủ Man City đã có mặt tại sân Santiago Bernabeu
Đội hình xuất phát của Real Madrid
Nhận định trước trận
Man City đang thể hiện phong độ rất ấn tượng với chuỗi 11 trận bất bại gần đây, trong đó có 9 chiến thắng. Ở trận đấu gần nhất tại FA Cup, thầy trò HLV Pep Guardiola đánh bại Newcastle 3-1 để giành vé vào tứ kết, qua đó tiếp tục duy trì đà thăng hoa trước chuyến làm khách đến sân Bernabeu.
Đội bóng thành Manchester cũng không xa lạ với thánh địa của Real Madrid. Ở cuộc đối đầu tại vòng phân hạng Champions League mùa này, Man City từng ngược dòng thắng 2-1 ngay trên sân đối thủ, khi Nico O’Reilly và Erling Haaland ghi bàn sau pha lập công mở tỷ số của Rodrygo.
Trong khi đó, Real Madrid đang thi đấu thiếu ổn định. Sau khi HLV Xabi Alonso ra đi, đội bóng Hoàng gia chưa thể tìm lại sự cân bằng dưới thời Alvaro Arbeloa. Thất bại 0-1 trước Getafe trên sân nhà mới đây càng khiến áp lực gia tăng.
Đáng lo hơn, Real Madrid còn đối mặt với khủng hoảng lực lượng do chấn thương. Khả năng vắng Kylian Mbappe khiến sức mạnh tấn công của đội chủ nhà bị ảnh hưởng đáng kể trước cuộc đối đầu quan trọng này.
Thông tin lực
Real Madrid: Khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng vì chấn thương. Ở hàng thủ, họ mất Eder Militao, David Alaba và khả năng cao là cả Alvaro Carreras. Ở tuyến giữa, đội chủ nhà vắng Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos. Đặc biệt trên hàng công, Rodrygo chấn thương, trong khi khả năng kịp bình phục của Kylian Mbappe cực thấp.
Man City: Vắng Rico Lewis, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic. Tuy nhiên, họ có sự trở lại của chân sút số 1 Erling Haaland.