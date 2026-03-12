Trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Bernabeu chứng kiến màn trình diễn bùng nổ của Federico Valverde, người trở thành tâm điểm trong chiến thắng thuyết phục của Real Madrid trước Man City.

Valverde trở thành người hùng của Real Madrid - Ảnh: UEFA

Phút 20, tiền vệ người Uruguay mở tỷ số sau pha phát bóng chính xác của thủ môn Courtois. Valverde thoát xuống, bình tĩnh vượt qua Donnarumma trước khi đưa bóng vào lưới trống. Chỉ 7 phút sau, anh tiếp tục nhân đôi cách biệt bằng cú sút chìm hiểm hóc sau tình huống phối hợp nhịp nhàng của Real Madrid.

Trước khi hiệp một khép lại, Valverde hoàn tất cú hat-trick ở phút 43 sau đường kiến tạo thuận lợi của Brahim Diaz, giúp Real Madrid dẫn trước 3-0 chỉ sau 45 phút và hoàn toàn kiểm soát thế trận.

Sang hiệp hai, cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền nhưng không thành công. Vinicius Jr sút hỏng ở phút 58, trong khi Nico O’Reilly cũng không thắng được Courtois ở phút 75.

Chung cuộc, Real Madrid thắng Man City 3-0, nắm lợi thế lớn trước trận lượt về trên sân Etihad.

Ghi bàn:

Real Madrid: Valverde (20', 28', 43')

Đội hình thi đấu

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois, Mendy (Fran García 46'), Thiago (Manuel Angel 76'), Rudiger, Huijsen, Alexander-Arnold (Dani Carvajal 83'), Brahim Diaz (Franco Mastantuono 76'), Tchouameni (Eduardo Camavinga 70'), Valverde, Guler, Vinicius

Man City (4-1-3-2): Donnarumma, Ait-Nouri, Guehi, Khusanov, Savinho (Tijani Reijnders 46'), Rodri, Bernardo Silva (Rayan Aït-Nouri 70'), O'Reilly, Doku, Semenyo (Rayan Cherki 70'), Haaland (Omar Marmoush 82')