Thoát hiểm nhờ Yamal

Quả phạt đền do Dani Olmo kiếm được và Lamine Yamal thực hiện thành công ở pha bóng cuối cùng của trận đấu, khi đồng hồ chỉ sang phút 96, đã đưa Barcelona thoát khỏi “địa ngục trần gian” St. James’ Park.

Trận hòa được Barcelona ăn mừng như một chiến thắng sau cơn bão bóng đá mà Newcastle tạo ra.

Olmo kiếm phạt đền, Yamal giải thoát Barca. Ảnh: FCB

Thế trận gần như luôn nghiêng về khung thành của Joan Garcia, khi các cầu thủ Barca kiệt sức trước cường độ thi đấu của đối thủ, chỉ còn chút sinh khí từ pha đi bóng cuối cùng của Olmo khiến Malick Thiaw mắc sai lầm và dẫn tới cơ hội để Lamine Yamal ghi bàn thắng thứ 20 trong mùa giải.

Tỷ số là quá ưu ái cho Barca, một tập thể rệu rã và mất bản sắc, bị đối thủ vượt trội cả về tập thể lẫn cá nhân, bởi phần lớn cầu thủ đều chưa đạt phong độ tốt nhất như mùa trước khi Hansi Flick mới đến.

Niềm tin và khát khao tại Champions League giúp các cầu thủ Barca bám trụ vào trận đấu trước đối thủ ghi bàn nhiều nhất giải đấu.

Tính đến trước giờ bóng lăn, Newcastle có 26 bàn thắng – nhiều hơn bất kỳ ông lớn nào. Hiện tại, sau lượt trận đêm thứ Ba, Atletico Madrid đã vươn lên dẫn đầu với 29 bàn, tiếp theo là Bayern Munich có 28 bàn.

Dữ liệu không nói dối: đội bóng dẫn đầu La Liga chỉ tung ra 9 cú sút so với 18 của đội bóng Anh. Tiền đạo Robert Lewandowski gần như mất hút, chỉ chạm bóng 2 lần trong vòng cấm đối phương.

Sự vượt trội của Newcastle

Gần như không có thời gian để chú ý đến vị trí của Ronald Araujo, người bất ngờ đá chính ở hậu vệ phải do Eric Garcia chấn thương, bởi vì Newcastle lao lên tấn công khung thành Joan Garcia như một đàn trâu rừng.

Đội chủ nhà liên tiếp có 3 quả phạt góc và Pau Cubarsi phải sửa sai ngay trước vạch vôi sau một sai lầm nghiêm trọng của thủ môn Barca, từ tình huống Tonali dứt điểm.

Newcastle hoàn toàn áp đảo Barca. Ảnh: EFE

Barnes và Elanga, hai cầu thủ chạy cánh rất nhanh trong đội hình toàn những “Chích Chòe”, liên tục khiến cho Araujo và Joao Cancelo chật vật.

Barca hoàn toàn bị Newcastle áp đảo, chỉ biết đuổi theo bóng. Sau 15 phút chống đỡ sức ép, đội khách bắt đầu dàn trải đội hình, nhưng các cầu thủ của Flick phối hợp thiếu nhịp nhàng.

Newcastle đã rút kinh nghiệm từ vòng bảng và liên tục gây sức ép lên đối thủ, không cho Barca thời gian phản ứng khi có bóng trong chân.

Ở Barca là hình ảnh rời rạc và không tạo ra được bất kỳ mối nguy hiểm thực sự nào. Họ chỉ có những pha đầu tiến lên phần sân đối phương nhờ những nỗ lực cá nhân của Yamal.

Với khả năng kéo giãn đội hình của Yamal, cùng lối chơi kiểm soát quen thuộc của Pedri, Barca dần tạo thế trận theo kiểu ăn miếng trả miếng, rất giống phong cách Ngoại hạng Anh. Dù vậy, các pha tấn công của Newcastle luôn sắc bén hơn.

Barcelona dường như phó mặc mọi hy vọng cho Lamine trong từng pha bóng, khi mà Raphinha liên tục mắc lỗi, hai hậu vệ biên không đóng góp được gì cho tấn công. Mọi hướng chuyền bóng đều tê liệt vì hàng tiền vệ bị Newcastle phong tỏa.

May mắn và hy vọng

Newcastle chơi đầy đe dọa, mạnh mẽ khi tấn công khoảng trống nhưng lại thiếu sắc bén trước khung thành Joan Garcia. Thế nên, tin tốt nhất cho Barca là tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên khi tỷ số vẫn là 0-0.

Sự quyết liệt và trực diện của Newcastle, chạy không biết mệt từ đầu sân tới cuối sân, khiến Barcelona trở nên lúng túng với trái bóng, không duy trì được mạch chơi và gần như chỉ làm khán giả tại St. James’ Park.

Khung thành Joan Garcia không ngừng chao đảo. Ảnh: EEF

Eddie Howe làm mới đội hình bằng 3 sự thay đổi để giữ năng lượng. Khoảnh khắc tiêu biểu của trận đấu là khi Anthony Gordon vào sân trong tình trạng chưa hoàn toàn khỏe, còn Pedri phải rời sân.

Pedri không thể tiếp tục, kiệt sức và lạc lõng khi không có bóng; sau đó Bernal cũng gục xuống vì mệt mỏi và Casado xuất hiện.

Sau khi khiến Barca kiệt sức, Newcastle mở tỷ số. Từ quả tạt của Murphy bên cánh phải, Barnes thoải mái đệm bóng cận thành hạ Joan Garcia. Trước đó không lâu, chính anh cứa lòng đập cột dọc, Joelinton đá bồi vào lưới nhưng bị từ chối.

Barca mệt mỏi đến mức Araujo cũng ra dấu xin thay người sau bàn thua. Với quán tính của trận đấu, tưởng như Newcastle sẽ tiến tới tỷ số 2-0 thì quả phạt đền dành cho Olmo xuất hiện.

Màn ăn mừng cho thấy rõ nỗi khổ sở của Barcelona sau một đêm mà họ không được phép chơi bóng hay mơ mộng, mà chỉ có thể chống đỡ để sống sót và trở về Camp Nou với hy vọng.