Chiến thắng và nỗi lo, đó là tâm trạng của PSG khi kết thúc trận đấu với Auxerre trong khuôn khổ vòng 6 Ligue 1 2025/26.

Dembele ra mắt Quả bóng vàng. Ảnh: PSG Inside

Đội bóng Paris nhẹ nhàng thắng một Auxerre yếu ớt với tỷ số 2-0, nhưng đồng thời mất Vitinha và Kvaratskhelia, đều dính chấn thương và buộc phải rời sân.

Đó là một đêm khó quên ở Paris, nơi được trang hoàng để chào đón “tân vương” – chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng 2025, Ousmane Dembele.

Trước giờ bóng lăn, sân Công viên các Hoàng tử tri ân ngôi sao người Pháp – dù anh sẽ vắng mặt trước Barcelona vì chấn thương – đồng thời tôn vinh Luis Enrique bằng màn ghép hình khổng lồ, ca ngợi ông là HLV xuất sắc nhất thế giới.

Sân Công viên các Hoàng tử tôn vinh Dembele là Luis Enrique. Ảnh: PSG Inside

Thế nhưng, bữa tiệc vang khắp thủ đô Pháp lại bị phủ bóng mây. Những chấn thương liên tiếp đã tàn phá PSG trong những tuần gần đây.

Ngay cả Vitinha – cầu thủ tưởng chừng “bằng thép” – cũng gục ngã sau khi cảm thấy đau nhói, buộc Luis Enrique phải thay anh bằng Achraf Hakimi.

Trước khi rời sân, chính tiền vệ vừa giành Quả bóng đồng đã tung đường kiến tạo tinh tế cho Zabarnyi ghi bàn mở tỷ số.

Không chỉ vậy, khi mà Khvicha Kvaratskhelia sau đó cũng tập tễnh rời sân, ôm đùi trái đầy đau đớn, nhường chỗ cho Barcola. Mức độ chấn thương của cả hai vẫn chưa rõ ràng, nhưng những dự báo ban đầu không mấy lạc quan.

PSG chiến thắng, nhưng lo lắng đấu Barca. Ảnh: PSG Inside

Sang hiệp hai, PSG thi đấu với một đội hình lạ lẫm. Nhưng sự vượt trội tại Ligue 1 cho phép họ dễ dàng áp đảo ngay cả khi chỉ tung ra “đội ba”. Trung vệ Beraldo trong pha dâng cao ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Từ đó, PSG chủ động chơi an toàn, hạn chế va chạm để tránh thêm ca chấn thương, đồng thời tung vào sân nhiều cầu thủ trẻ lần đầu ra mắt.

PSG giành lại ngôi đầu bảng Ligue 1, nhưng đầy bất an khi bước vào chuyến làm khách của Barca (2h ngày 2/10). Danh sách chấn thương của đội còn Marquinhos và Doue, trong khi Joao Neves chưa chắc bình phục.

Ghi bàn: Zabarnyi 32', Beraldo 54'.