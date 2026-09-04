2h ngày 5/9, sân Portman Road:

Có một thực tế ít ai ngờ, qua hai vòng đầu tiên Ngoại hạng Anh, tân binh Ipswich (3) đang kiếm được nhiều điểm hơn Liverpool (2).

Andoni Iraola từng trải qua 9 trận đầu tiên không biết mùi thắng ở Premier League khi dẫn dắt Bournemouth. Tuy nhiên, giới chuyên môn không tin chuỗi trận thất vọng của Iraola trên cương vị HLV Liverpool sẽ kéo dài lâu đến vậy.

Liverpool mới có được 2 điểm qua 2 trận - Ảnh: LFC

Lữ đoàn đỏ nhiều cơ hội ca khúc khải hoàn tại Portman Road đêm nay. Dẫu vậy, nếu muốn bỏ túi 3 điểm, Liverpool cần phải khắc phục những vấn đề quen thuộc dưới hàng phòng ngự.

Vòng mở màn, đội bóng vùng Merseyside phải nhờ đến quả phạt đền phút bù giờ của Szoboszlai hòa 2-2 trên sân Newcastle. Cuối tuần trước, Liverpool cũng hai lần rơi vào thế bị dẫn bàn trước Nottingham Forest.

Iraola tiếp quản Liverpool vốn chỉ giữ sạch lưới 1/11 trận cuối tại Premier League thời Arne Slot. Cho đến lúc này, chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy khả năng phòng ngự của họ được cải thiện.

Bên kia chiến tuyến, Ipswich phải rất vất vả mới giành được suất thăng hạng trực tiếp. Bàn thắng muộn của Jack Clarke giúp họ có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Sunderland trên sân nhà ở vòng khai màn.

Mọi chuyện thậm chí còn diễn ra thuận lợi hơn với đội bóng vùng Suffolk, khi họ dẫn trước MU tại Old Trafford cuối tuần trước. Dẫu vậy, cú hat-trick của Bruno Fernandes giúp Quỷ đỏ ngược dòng giành chiến thắng 5-2.

Vòng 3 tới, hàng thủ Ipswich tiếp tục đứng trước thử thách lớn khi phải đối đầu Liverpool do Alexander Isak lĩnh xướng. Mùa giải đầu tiên của tiền đạo Thụy Điển bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương.

Tuy nhiên, Isak vừa ghi bàn vào lưới Nottingham Forest và được kỳ vọng phát huy tối đa khả năng khi sát cánh cùng tân binh Barcola và Victor Munoz.

Andoni Iraola còn nhiều bài toán cần giải quyết, từ việc gia cố hàng phòng ngự cho đến khai phá hết tiềm năng Florian Wirtz.

Tuy nhiên, xét về chất lượng cá nhân, đội hình của Lữ đoàn đỏ được đánh giá cao hơn Ipswich. Với sức mạnh tấn công vượt trội, Liverpool nhiều khả năng bỏ túi 3 điểm.

Dự đoán: Liverpool thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Iswich: Jaden Philogene-Bidace, Azor Matusiwa, Florentino Luis chấn thương. Khả năng ra sân của Emersonn còn bỏ ngỏ.

Liverpool: Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Joe Gomez chấn thương. Tân binh Barcola có thể vào sân từ ghế dự bị.

Đội hình dự kiến

Iswich: Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Fatawu, Enciso, Maeda; Akpom.

Liverpool: Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Munoz; Isak.