Đội hình ra sân
Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Nico, Bernardo, Foden, Cherki, Doku, Haaland.
Sunderland: Roefs, Mukiele, Ballard, Alderete, Geertruida, Xhaka, Sadiki, Traore, Le Fee, Hume, Isidor.
Bàn thắng: Ruben Dias 31', Gvardiol 35', Foden 66'
Kết thúc
90'+5
Thẻ đỏ: Vừa vào sân thay người, O'Nien đã bị truất quyền thi đấu sau tình huống đạp bóng thô bạo nhắm vào Matheus Nunes.
84'
Man City đang giảm nhịp độ để bảo toàn thành quả.
76'
Cherki đang khao khát bàn thắng cho riêng mình. Sau tình huống phản công, tiền vệ người Pháp ngả người kết thúc chân phải nhưng bị Roefs cản phá.
70'
Tạo được khoảng cách an toàn, HLV Guardiola quyết định rút các trụ cột Haaland, Foden và Gvardiol ra sân.
66'
Bàn thắng (3-0, Phil Foden): Cherki tiếp tục xử lý cực hay bên cánh phải, thực hiện đường chuyền điệu nghệ kiểu rabona cho Foden đánh đầu chính xác nâng tỷ số lên 3-0.
59'
Cherki có pha solo cực kỳ kỹ thuật sát đường biên ngang rồi hất bóng thuận lợi cho Haaland ngả người volley. Tuy nhiên, Geertruida đã đánh đầu phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu cho Sunderland bàn thua trông thấy.
55'
Ở tình huống phạt góc, Xhaka đón lõng phía sau rồi quăng chân trái sấm sét chạm cột dọc bật ra.
53'
Ruben Dias để mất bóng ngay trước cầu môn. Isidor cướp được nhưng cú đá căng không thắng được Donarumma.
52'
Doku thực hiện pha đột phá rồi cứa lòng chân phải sở trường, bóng dội cột dọc bật ra. Phil Foden đá nối bị hậu vệ Sunderland chặn lại.
50'
O'Reilly lao lên bên cánh trái rồi quăng chân dứt điểm bóng đi sạt cột.
42'
Sunderland vẫn chưa mạnh dạn tấn công, thế nên đội chủ nhà tiếp tục làm chủ cuộc chơi cuối hiệp một.
35'
Bàn thắng (2-0, Josko Gvardiol): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, Foden kiến tạo chính xác cho Gvardiol bật cao đánh đầu tung lưới Sunderland ở cự ly gần.
31'
Bàn thắng (1-0, Ruben Dias): Nhận bóng ngoài tuyến hai, Ruben Dias bất ngờ tung cú đại bác tuyệt đẹp tung lưới Sunderland, khai thông bế tắc trận đấu.
23'
Haaland đang bị kèm chặt giữa vòng vây hậu vệ Sunderland. Chính vì thế, tiền đạo Na Uy chưa thể tung ra cú dứt điểm nào nguy hiểm.
16'
Le Fee rẽ bóng từ biên trái vào trung lộ rồi tung cú đá chìm, bóng đi ra mép lưới sau.
10'
Bernardo Silva thử vận may với cú đá chân trái ngoài vòng cấm, bóng bay hơi cao so với khung thành.
5'
Man City đang cố gắng dồn lên tấn công từ đầu, nhưng họ đang vấp phải đối thủ chơi phòng ngự chủ động có tính tổ chức cao.
22h
Trận đấu bắt đầu.
21h
20h
19h
Thông tin lực lượng
Man City: Mateo Kovacic, Rodri vắng mặt vì chấn thương.
Sunderland: Ajibola Alese, Leo Hjelde, Habib Diarra chấn thương.