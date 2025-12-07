Cuộc đối đầu giữa Leeds và Liverpool tại vòng 15 Ngoại hạng Anh đã mang đến một màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở đến những giây phút cuối cùng.

Dù được đánh giá cao hơn, HLV Arne Slot bất ngờ để cả Mohamed Salah lẫn Alexander Isak dự bị, trao cơ hội cho bộ ba Gakpo - Wirtz - Ekitike trên hàng công. Leeds nhập cuộc đầy tự tin và chỉ mất hai phút để tạo sóng gió khi Okafor tung cú sút chệch cột dọc.

Ekitike lập cú đúp chớp nhoáng ngay đầu hiệp hai - Ảnh: Premier League

Liverpool gặp nhiều khó khăn trong hiệp một khi các mũi tấn công thiếu gắn kết, những cú dứt điểm đều thiếu chính xác khiến 45 phút đầu kết thúc với tỷ số 0-0.

Bước sang hiệp hai, mọi thứ diễn ra đầy bất ngờ. Phút 48, Rodon chuyền bóng lỗi ngay phần sân nhà, tạo điều kiện để Ekitike thoát xuống mở tỷ số. Chỉ hai phút sau, hàng thủ Leeds lại lúng túng để Bradley cướp bóng và kiến tạo cho Ekitike lập cú đúp, nâng tỷ số lên 2-0.

Ekitike và Szoboszlai tỏa sáng nhưng The Kop không thể ra về với 3 điểm trọn vẹn - Ảnh: Liverpool

Tưởng như Liverpool sẽ dễ dàng kiểm soát trận đấu, nhưng các điều chỉnh của HLV Daniel Farke giúp Leeds vùng lên mạnh mẽ. Gnonto mang về quả phạt đền để Calvert-Lewin rút ngắn còn 1-2, trước khi Aaronson kiến tạo cho Anton Stach gỡ hòa 2-2 ở phút 75.

Liverpool một lần nữa vượt lên nhờ cú dứt điểm chuẩn xác của Szoboszlai phút 80 sau pha bỏ bóng thông minh của Mac Allister.

Tiền vệ Nhật Bản Tanaka khép lại trận cầu siêu kịch tính - Ảnh: Premier League

Tuy nhiên, kịch tính chưa dừng lại. Ở phút 90+6, Ao Tanaka tận dụng khoảng trống trong vòng cấm để vô-lê tung lưới, ấn định trận hòa 3-3 kịch tính cho Leeds.

Liverpool rời Elland Road đầy tiếc nuối, trong khi Leeds có cú ngược dòng tinh thần đầy ấn tượng.

Ghi bàn

Leeds: Calvert-Lewin (pen 73'), Stach (75'), Tanaka (90'+6)

Liverpool: Ekitike (48', 50'), Szoboszlai (80')

Đội hình thi đấu

Leeds United: Perri, Bogle, Rodon, Bijol, Struijk, Gudmundsson, Ampadu, Gruev, Stach, Okafor, Calvert-Lewin.

Liverpool: Alisson, Bradley, Van Dijk, Konate, Kerkez, Szoboszlai, Jones, Gravenberch, Wirtz, Ekitike, Gakpo.