HAGL xuất sắc đánh bại Thể Công Viettel HAGL tạo nên bất ngờ khi xuất sắc vượt qua ứng viên vô địch Thể Công Viettel 2-1, qua đó có chiến thắng đầu tiên tại LPBank V-League 2025/26.

Vòng đấu V-League ngày 26/10 chứng kiến hai trận cầu đầy cảm xúc. Trên sân Vinh, Thanh Hóa giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Sông Lam Nghệ An, qua đó có được trận thắng đầu tiên trong mùa giải.

Sau chuỗi trận khởi đầu không như ý, thầy trò HLV Choi Won Kwon thể hiện tinh thần quyết tâm và sự gắn kết. Rimario Gordon mang về bàn thắng duy nhất cùng 3 điểm quý giá.

Thanh Hóa đã biết thắng ở V-League 2025/26. Ảnh: Phi Hùng

Trong khi đó, tại sân Lạch Tray, Hải Phòng có màn ngược dòng ấn tượng để vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 2-1.

Dù bị dẫn trước, đội bóng đất Cảng vẫn duy trì thế trận tấn công bền bỉ và được đền đáp bằng 2 bàn thắng ngay trong hiệp đầu tiên của Tagueu.

Hải Phòng duy trì thành tích bất bại trên sân nhà ở V-League mùa này, đồng thời tiếp tục có vị trí trong nhóm đầu bảng.

