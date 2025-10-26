Vòng đấu V-League ngày 26/10 chứng kiến hai trận cầu đầy cảm xúc. Trên sân Vinh, Thanh Hóa giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Sông Lam Nghệ An, qua đó có được trận thắng đầu tiên trong mùa giải.
Sau chuỗi trận khởi đầu không như ý, thầy trò HLV Choi Won Kwon thể hiện tinh thần quyết tâm và sự gắn kết. Rimario Gordon mang về bàn thắng duy nhất cùng 3 điểm quý giá.
Trong khi đó, tại sân Lạch Tray, Hải Phòng có màn ngược dòng ấn tượng để vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 2-1.
Dù bị dẫn trước, đội bóng đất Cảng vẫn duy trì thế trận tấn công bền bỉ và được đền đáp bằng 2 bàn thắng ngay trong hiệp đầu tiên của Tagueu.
Hải Phòng duy trì thành tích bất bại trên sân nhà ở V-League mùa này, đồng thời tiếp tục có vị trí trong nhóm đầu bảng.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá vòng 8 V-League 2025/26:
Sân Lạch Tray
Hết giờ! Hải Phòng 2-1 Hà Tĩnh!
Đội chủ nhà bảo vệ thành công kết quả. Như vậy, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục duy trì thành tích bất bại trên sân nhà.
Sân Lạch Tray
(90'+4) Không vào! Onoja tung người móc bóng đi vọt xà ngang khung thành Đình Triệu, bỏ qua cơ hội gỡ hòa.
Sân Vinh
Hết giờ! SLNA 0-1 Thanh Hóa!
Đội chủ nhà tấn công bế tắc, không thể tìm bàn gỡ. Như vậy, sau HAGL, đến lượt Thanh Hóa giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải.
Sân Vinh
(90'+6) Cơ hội! Trong pha SLNA tổ chức đá phạt sâu vào vòng cấm, Garcia bật lên hãm ngực nhưng khi tiếp đất không thể dứt điểm.
Sân Vinh
SLNA đang dồn lên tấn công trong những phút cuối để tìm kiếm bàn gỡ. Cầu thủ Thanh Hóa sẵn sàng câu giờ khi có cơ hội.
Sân Lạch Tray
Cột dọc (82’)! Rất tiếc cho Hải Phòng. Triệu Việt Hưng có pha xử lý tuyệt đẹp đưa bóng về góc xa, thủ môn đội khách bất lực nhưng cột dọc cứu thua.
Sân Vinh
(74') Không vào! Thanh Hóa hãm thành dẫn đến tình huống lộn xộn, hậu vệ SLNA kịp cản phá trước khi bóng đi qua hết vạch vôi. Văn Thắng không kịp vào đá nối.
Sân Vinh
(67') Không vào! Olaha bật tường với đồng đội, rướn người khống chế bóng rồi tung cú sút chân trái rất căng, bóng đi vọt xà ngang.
Sân Lạch Tray
(60') Fred Friday một mình xử lý giữa vòng vây cầu thủ Hà Tĩnh rồi xoay người sút chân trái đi không chính xác. Ngôi sao của Hải Phòng thi đấu quá cá nhân.
Sân Vinh
Tốc độ trận đấu khá chậm. SLNA bế tắc trong việc tìm kiếm bàn gỡ.
Sân Lạch Tray
(52') Tagueu có pha ham bóng, khiến Viktor Le bị đau.
Trọng tài nhận định chưa phải lỗi nguy hiểm, VAR cũng không vào cuộc.
Sân Lạch Tray
(50') Hải Phòng phản công nhanh, Fred Friday thoải mái băng xuống nhưng xử lý chậm bỏ qua cơ hội ghi bàn thứ 3.
Sân Vinh
(50') Không vào! Sau tình huống ném biên, Văn Lương băng vào dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Thanh Hóa.
Sân Lạch Tray
Hiệp 1 kết thúc! Hải Phòng 2-1 Hà Tĩnh!
Đội khách khởi đầu tốt hơn và ghi bàn dẫn trước, nhưng Hải Phòng khép lại hiệp 1 với lợi thế 2-1.
Sân Lạch Tray
(45'+7) Onoja Joseph ngã trong vòng cấm, trọng tài không thổi phạt. Cầu thủ hai đội lao vào nhau.
Sân Vinh
Hiệp 1 kết thúc! SLNA 0-1 Thanh Hóa!
Đội chủ nhà có hiệp đấu khá tệ, trong khi Thanh Hóa hiệu quả hơn.
Sân Vinh
(45'+2) Olaha thi đấu quá cá nhân rồi sút thẳng vào thủ môn Thanh Hóa.
Sân Lạch Tray
Bàn thắng! Hải Phòng dẫn 2-1 (44')! Đội chủ nhà dàn xếp pha bóng hay, Tagueu một lần nữa đưa làm tung lưới Hà Tĩnh.
Ban đầu, trọng tài bắt lỗi việt vị. Tuy nhiên, sau khi trọng tài tham khảo VAR rất lâu đã công nhận bàn thắng cho chủ nhà. Cú đúp của Tagueu.
Sân Lạch Tray
Bàn thắng! Hải Phòng gỡ hòa 1-1 (38’)! Đội chủ nhà dàn xếp chậm nhưng rất bài bản, trước khi Tagueu thoát xuống tung cú đá chân trái vào góc gần.
Sân Vinh
(37') SLNA có cơ hội, nhưng Mạnh Quỳnh đánh đầu ra ngoài. Đội chủ nhà đang bế tắc.
Sân Vinh
Bàn thắng! Thanh Hóa dẫn 1-0 (32’)! Thủ môn Văn Bình băng lên, Hồ Văn Cường phá bóng bất cẩn, để Rimario dễ dàng dứt điểm từ xa vào lưới trống.
Sân Lạch Tray
Bàn thắng! Hà Tĩnh dẫn 1-0 (28’)! Helerson! Trong tình huống phạt góc, trung vệ Helerson bật cao hơn tất cả đánh đầu tung lưới Hải Phòng.
Kết quả hợp lý sau những gì hai đội thể hiện.
Sân Vinh
(24') Không vào! Thanh Hóa có thêm cơ hội, khung thành SLNA rung chuyển nhưng bóng chưa vào lưới.
Sân Lạch Tray
Không có thẻ đỏ sau khi trọng tài tham khảo VAR.
Sân Vinh
(20') Không vào! Trần Mạnh Quỳnh xâm nhập vòng cấm rồi chuyền nguy hiểm, hậu vệ Thanh Hóa phá bóng ngay trước khi Garcia có thể dứt điểm cận thành.
Sân Lạch Tray
(17') VAR! Trọng tài Duy Lân quyết định xem lại màn hình VAR về tình huống vào bóng của Nhật Minh với cầu thủ Hà Tĩnh.
Sân Lạch Tray
(15') Không vào! Hà Tĩnh gây bất ngờ với pha dứt điểm hiểm hóc, Đình Triệu một lần nữa trổ tài.
Sân Vinh
(15') Không vào! Nguyên Hoàng băng lên khống chế kỹ thuật, nhưng cú đá chéo góc của anh đi chệch khung thành SLNA.
Sân Lạch Tray
Phút 11 - Thêm một cơ hội khác cho đội khách, nhưng thủ môn Đình Triệu cản phá thành công.
Sân Vinh
Trong pha phạt góc sau đó, khung thành SLNA chao đảo nhưng may mắn bóng không vào lưới.
Sân Vinh
Không vào! Trong pha tấn công ở phút thứ 7, cầu thủ Thanh Hóa dứt điểm rất căng nhưng thủ môn SLNA cứu thua xuất sắc.
Sân Lạch Tray
Phút 5 - Tiếp tục là Trọng Hoàng chuyền từ cánh trái, Viktor Le đánh đầu chạm hậu vệ Hải Phòng ra ngoài.
Sân Lạch Tray
Phút 3 - Trọng Hoàng căng ngang nhưng không có cầu thủ Hà Tĩnh nào chạm bóng.