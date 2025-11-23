Thêm một pha xử lý từ ngoài vòng cấm của Xuân Son, chỉ có điều cú dứt điểm chưa đủ độ hiểm để có thể mang về bàn mở tỷ số.

Ngay sau đó, Xuân Son có pha chạm bóng đầy tinh tế mở ra cơ hội ngon ăn cho A Mít. Dẫu vậy, tình huống cứa lòng về góc xa vẫn bị thủ môn Văn Hưng cản phá.