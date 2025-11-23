Ghi bàn:
Nam Định: Brenner (71'), Lâm Ti Phông (84')
Đội hình xuất phát Nam Định vs Long An
Nam Định: Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Kevin Pham Ba, Văn Kiên, Văn Công, Ngọc Sơn, A Mít, Hồng Duy, Lâm Ti Phông, Hoàng Anh, Xuân Son
Long An: Văn Hưng, Anh Tài, Phúc Thịnh, Hoàng Mỹ, Thanh Hải, Minh Nghĩa, Tài Lộc, Trọng Đại, Đình Mạnh, Văn Trung, Văn Soạn
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho Nam Định trước Long An, cùng tấm vé vào vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26.
90'
Hiệp hai có 3 phút bù giờ.
84'
Lâm Ti Phông nhân đôi cách biệt
Văn Vĩ có quả tạt bóng từ cánh trái vào để Lâm Ti Phông thực hiện pha đặt lòng cận thành khiến thủ môn Văn Hưng với bóng ra nhưng trọng tài xác định đã lăn qua vạch vôi.
71'
Brenner mở tỷ số cho Nam Định
Đón quả tạt tầm thấp của đồng đội từ cánh trái vào, tiền đạo vào sân đầu hiệp hai Brenner đặt lòng một chạm tinh tế khai thông thế bế tắc.
64'
Lần thứ hai Xuân Son thực hiện cú đá phạt ngoài vòng cấm, lần này anh đá trái bóng đi quá cao.
59'
Đón quả treo bóng bên cánh phải của đồng đội, tiền đạo vào sân thay người Brenner Marlos đánh đầu nhưng bị thủ môn Văn Hưng đẩy ra. Tiền vệ Tuấn Anh lập tức đá bồi đưa bóng đi cắt ngang khung thành Long An.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
43'
Thêm một pha xử lý từ ngoài vòng cấm của Xuân Son, chỉ có điều cú dứt điểm chưa đủ độ hiểm để có thể mang về bàn mở tỷ số.
Ngay sau đó, Xuân Son có pha chạm bóng đầy tinh tế mở ra cơ hội ngon ăn cho A Mít. Dẫu vậy, tình huống cứa lòng về góc xa vẫn bị thủ môn Văn Hưng cản phá.
37'
Nam Định vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Long An.
30'
Từ tình huống cố định của Nam Định, bóng được treo vào vòng cấm của Long An để Xuân Son đánh đầu đưa bóng đập đất làm tung lưới đội khách. Tuy nhiên, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị đối với tiền đạo tuyển Việt Nam.
21'
Xuân Son suýt ghi tuyệt phẩm
Nam Định được hưởng quả phạt bên ngoài vòng cấm, Xuân Son thực hiện cú đá đưa bóng vòng qua hàng rào hướng về góc thấp khiến thủ môn Văn Hưng vất vả cản phá.
16'
Hoàng Anh đá phạt góc để Xuân Son nỗ lực không chiến nhưng không thể đánh bại thủ môn Văn Hưng của Long An.
12'
Hồng Duy tạt bóng bổng từ cánh trái vào vòng cấm Long An, Xuân Son bật nhảy rất cao nhưng không thể chạm bóng. Hoàng Anh có cơ hội đánh đầu đưa bóng đúng vào vị trí của thủ môn Văn Hưng.
11'
Đội chủ sân Thiên Trường vẫn đang tổ chức ép sân liên tục, Xuân Son chơi xông xáo kể từ đầu trận tuy nhiên chưa có cơ hội rõ ràng.
4'
Lợi thế sân nhà cũng thế "cửa trên", Nam Định nhập cuộc đầy quyết tâm trong trận đấu đầu tiên Xuân Son tái xuất trong màu áo CLB.
18h00
Trọng tài chính Hoàng Thanh Bình thổi còi cho trận đấu được bắt đầu. Cùng thời điểm này trên sân Lạch Tray, màn so tài giữa Hải Phòng và Ninh Bình cũng được khởi tranh.
17h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h45
Cầu thủ hai đội đang khởi động trước trận đấu.
Đội hình xuất phát Nam Định vs Long An
Nhận định trước trận
Nam Định tiếp tục có biến động lớn trên băng ghế chỉ đạo sau chuỗi trận sa sút kéo dài ở V.League 2025/26 và AFC Champions League Two. Dù được trao cơ hội cầm quân 4 trận, HLV Nguyễn Trung Kiên vẫn chưa thể mang về chiến thắng nào và đã trở lại vai trò Giám đốc kỹ thuật.
Chiếc ghế HLV trưởng vì thế được chuyển giao cho Mauro Jeronimo – nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi dẫn dắt PVF-CAND thi đấu rất ổn định ở giải hạng Nhất.
Ở tuổi 38, HLV Mauro được đánh giá có tư duy chiến thuật hiện đại và phù hợp với định hướng trẻ hóa của Nam Định. Sự xuất hiện của ông được kỳ vọng giúp đội bóng thành Nam lấy lại sự tự tin lẫn bản sắc thi đấu.
Ngay trận ra mắt, HLV Mauro đứng trước cơ hội lớn khi Nam Định tiếp Long An tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Đội khách đang đứng nửa cuối bảng hạng Nhất và khó tạo bất ngờ tại Thiên Trường, nơi Nam Định vẫn được đánh giá vượt trội dù bị giới hạn ngoại binh. Đáng chú ý, tiền đạo nhập tịch Xuân Son sẽ trở tái xuất trong màu áo đội bóng thành Nam.