Kohki mở tỷ số cho Tai Po trên chấm 11m

Lưới của CAHN bị rung lên sau pha dứt điểm chính diện của cầu thủ Tai Po, tuy nhiên trước đó một cầu thủ đội khách đã để tay chạm bóng trong vòng cấm nên trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m.

Bàn thắng không được công nhận, nhưng ở tình huống đá phạt đền Kohki dễ dàng đánh bại thủ môn Thành Vinh.