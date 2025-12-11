Ghi bàn:
Tai Po: Kohki (13' pen)
Đội hình ra sân Tai Po vs CAHN:
Tai Po: Tse Ka-Wing, Ngan Cheuk-Pan, Daciel, Dujardin, Weverton Rangel, Mikael, Chan Siu-Kwan, Michel Renner, Patrick Valverde, Sartori, Temelkovski
Công An Hà Nội: Thành Vinh, Văn Đô, Adou, Đình Trọng, Thành Long, Mauk, Pendant Quang Vinh, Leo Artur, Alan Grafite, Quang Hải
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với thất bại tiếc nuối 0-1 của CAHN trên sân của Tai Po. Dù vậy, thầy trò HLV Mano Polking vẫn có vé vào vòng knock-out AFC Champions League Two với ngôi nhì bảng F. Còn với Tai Po, chiến thắng này không đủ giúp họ vượt qua vòng bảng.
85'
Sức ép mà CAHN tạo ra là khá lớn nhưng bàn gỡ vẫn "lẫn trốn" đội bóng đến từ Việt Nam.
74'
Mải mê tấn công suýt chút nữa CAHN nhận đòn "hồi mã thương", may cho đội khách rằng tiền đạo Renner bỏ lỡ khó tin khi dứt điểm ra ngoài ở vị trí trống trải.
71'
Chỉ trong vòng 3 phút, tiền đạo Alan có liên tiếp ba cú dứt điểm nhưng không thắng được hậu vệ và thủ môn Siu Kei.
61'
Đại diện đến từ Việt Nam vẫn hoàn toàn bế tắc, số cơ hội trong hiệp hai là nhiều hơn nhưng chưa thể chuyển hóa hành bàn gỡ hòa.
50'
CAHN vẫn miệt mài gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát nhưng chưa thành.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Tai Po.
45'+2
Leo Artur đá phạt góc để đội trưởng Quang Hải bắt vô-lê đưa bóng đi sát sạt khung thành Tai Po.
44'
Thủ môn Thành Vinh lao ra phá bóng ngay trước khi tiền đạo của Tai Po có thể dứt điểm, giúp CAHN tránh khỏi bàn thua thứ hai.
37'
CAHN đang tổ chức ép sân để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 vào lưới Tai Po.
30'
CAHN muốn ghi bàn gỡ hòa nhưng đại diện V-League gặp khó khăn trong việc khoan phá hàng thủ của Tai Po.
21'
CAHN trải qua phen thót tim khi Cao Quang Vinh đánh đầu về trong khi thủ môn Thành Vinh lao ra. May cho đại diện Việt Nam khi thủ môn của CAHN vẫn có pha xử lý chính xác.
16'
Thêm một cơ hội nữa dành cho Tai Po, lần này cú sút chéo góc của cầu thủ chủ nhà không thắng được thủ môn Thành Vinh.
12'
Kohki mở tỷ số cho Tai Po trên chấm 11m
Lưới của CAHN bị rung lên sau pha dứt điểm chính diện của cầu thủ Tai Po, tuy nhiên trước đó một cầu thủ đội khách đã để tay chạm bóng trong vòng cấm nên trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m.
Bàn thắng không được công nhận, nhưng ở tình huống đá phạt đền Kohki dễ dàng đánh bại thủ môn Thành Vinh.
7'
Leo Artur đi bóng đến rìa vòng cấm Tai Po rồi tung cú sút đưa bóng đi căng và chìm nhưng không thắng được thủ môn Siu Kei.
5'
Dù phải làm khách nhưng các cầu thủ CAHN nhập cuộc đầy chủ động, sớm gây sức ép để tìm kiếm những cơ hội đầu tiên.
19h15
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h10
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h50
18h40
Quang Hải và các đồng đội bước ra sân khởi động trước trận đấu.
18h15
Các cầu thủ CAHN đã có mặt tại SVĐ Mong Kok để chuẩn bị cho trận đấu.