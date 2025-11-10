Hà Nội FC tới làm khách trên sân của Thép Xanh Nam Định tại vòng 11 LPBank V-League với sự tự tin rất cao. Trước vòng đấu này, đội bóng Thủ đô dưới thời HLV Harry Kewell đã có 2 chiến thắng.

Dù Hoàng Hên cùng các đồng đội kém đội dẫn đầu V-League là Ninh Bình 10 điểm, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn dài. Điều quan trọng là lối chơi và tinh thần của Hà Nội FC ít nhiều cho thấy sự khởi sắc.

Tâm điểm của trận đấu này là Đỗ Hoàng Hên. Tiền vệ người Brazil từng có 3 năm thi đấu cho Thép Xanh Nam Định, là nhân tố rất quan trọng giúp đội bóng thành Nam có 2 lần liên tiếp vô địch V-League.

Hoàng Hên giúp Hà Nội FC hồi sinh. Ảnh: H.T

Hoàng Hên khẳng định đây là trận đấu rất cảm xúc, và cá nhân anh chiến đấu hết sức cho đội bóng mới. "Tôi đang ở Hà Nội FC, một khoảnh khắc mới, một giai đoạn khác, nên tôi rất háo hức và có nhiều động lực", Hoàng Hên chia sẻ cảm xúc khi gặp lại đội bóng cũ.

Hoàng Hên là mối đe dọa với hàng phòng ngự Thép Xanh Nam Định. Trong 4 trận khoác áo đội bóng Thủ đô, anh có 3 bàn thắng. Ở trận gần nhất, cầu thủ sinh năm 1994 có cú đúp giúp Hà Nội FC thắng đậm PVF-CAND 4-0.

Nếu Thép Xanh Nam Định không thể khóa chặt Hoàng Hên, đội chủ nhà có thể phải trả giá đắt. Nhưng ngay cả làm tốt nhiệm vụ này, đây vẫn là trận đấu khó khăn với đội chủ sân Thiên Trường.

Trái ngược với phong độ đang lên của Hà Nội FC, Thép Xanh Nam Định đang trượt dài với chuỗi 6 trận không biết thắng ở V-League. Nhà ĐKVĐ hiện đang đứng ở vị trí thứ 10 với 9 điểm, chỉ hơn 2 điểm so với đội đứng cuối BXH.

Dưới thời HLV Nguyễn Trung Kiên, Nam Định có 2 trận hòa, 1 trận thua và có thể sẽ còn nhận thêm một kết quả không như mong muốn trong cuộc tiếp đón Hà Nội FC.