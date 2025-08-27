Trần Thành Trung xứng đáng

Sự xuất hiện của Trần Thành Trung trong danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2025 đã tạo nên sự phấn khích lớn với người hâm mộ.

Cầu thủ Việt kiều, từng trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu, dù chỉ có vài phút ít ỏi trong màu áo Ninh Bình tại V-League, nhưng kỹ năng xử lý bóng gọn gàng, tư duy chiến thuật hiện đại và phong cách thi đấu đã thuyết phục và xứng đáng có tên trong danh sách U23 Việt Nam.

Sự xuất hiện của Trần Thành Trung khiến người hâm mộ kỳ vọng vào sự lột xác của U23 Việt Nam.

Và việc trước đây từng khoác áo các đội trẻ Bulgaria, người hâm mộ đang rất hy vọng Trần Thành Trung sẽ 'nâng cấp' chất lượng cho hàng tiền vệ U23 Việt Nam vốn chưa để lại nhiều dấu ấn lớn tại giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7.

Với sự bổ sung này, U23 Việt Nam được trông đợi có thêm nét đột phá, sự sáng tạo cũng như một mũi nhọn mới lạ để đối phó các đối thủ mạnh hơn ở đấu trường châu lục trong tương lai.

Nhưng vì đâu đừng quá kỳ vọng

Phải khẳng định rằng, so với những cầu thủ Việt kiều từng khoác áo U23 Việt Nam, rõ ràng Trần Thành Trung là cái tên được đánh giá cao nhất từ sự phát triển đều cho tới thành tích… nên sự kỳ vọng vào tiền vệ đang thuộc biên chế CLB Ninh Bình không sai.

Tuy nhiên, từ hy vọng biến thành một sự mong đợi thái quá lại là vấn đề khác, đặc biệt đặt vào trường hợp của Trần Thành Trung thời điểm hiện tại.

HLV Kim Sang Sik cũng mong mỏi như người hâm mộ, nhưng chắc chắn sẽ kiên nhẫn hơn

Chỉ với ít phút chạm ngõ V-League cho thấy sự hoà nhập của cầu thủ được định giá cao nhất U23 Việt Nam là chưa thực sự tốt, cần thêm thời gian tìm tiếng nói chung ngay ở CLB chứ chưa nói trong đợt tập trung sắp tới của đội bóng HLV Kim Sang Sik.

Ngoài câu chuyện hoà nhập, thể lực của Thành Trung cũng là vấn đề đáng bàn. Các cầu thủ Việt kiều thường mất thời gian để làm quen với thời tiết, khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam nên không dễ đạt hiệu suất cao nhất hoặc xứng với sự kỳ vọng.

Kế đó, vòng loại U23 châu Á diễn ra với mật độ dày đòi hỏi cầu thủ phải duy trì trạng thái sung mãn liên tục. Đây là thách thức không nhỏ với một cầu thủ vừa trở về nước thi đấu chưa lâu như Trần Thành Trung.

Nói như vậy không có nghĩa phủ nhận tiềm năng của Trần Thành Trung. Tiền vệ này hoàn toàn có thể trở thành mảnh ghép quan trọng trong tương lai gần của U23 cũng như tuyển Việt Nam.

Nhưng đó là chuyện tương lai, còn hiện tại, điều cần thiết vẫn cần sự tỉnh táo trong kỳ vọng. Có nghĩa mong Trần Thành Trung toả sáng, nhưng hãy kiên nhẫn để phát triển tự nhiên, không bị đè nặng bởi áp lực “cứ phải thành công ngay lập tức”.