Lần đầu tiên kể từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách tập trung đội tuyển với rất nhiều gương mặt "lạ".

Chiến lược gia người Hàn Quốc bỏ qua những cái tên quen thuộc, thay vào đó gọi thủ thành Quan Văn Chuẩn (Hà Nội FC), hậu vệ Trần Hoàng Phúc (CA TP.HCM), Đinh Quang Kiệt (HAGL), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Thép Xanh Nam Định), tiền đạo Phạm Gia Hưng (Ninh Bình).

Quang Kiệt mới 18 tuổi, cao 1m96.

Trong số này, sự xuất hiện của trung vệ Đinh Quang Kiệt (HAGL) là gây sự chú ý nhất. Quang Kiệt mới 18 tuổi, có chiều cao 1m96 và đang là trụ cột của đội bóng phố Núi ở mùa giải năm nay.

Trường hợp của Phạm Gia Hưng cũng là một quyết định gây bất ngờ của HLV Kim Sang Sik. Tiền đạo CLB Ninh Bình chỉ đóng vai "kép phụ", đều chỉ được tung vào sân ở những phút cuối 2 trận vừa qua tại V-League.

Ở chiều ngược lại, HLV Kim Sang Sik không triệu tập Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Đình Triệu, Quế Ngọc Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Bùi Tiến Dũng...

Nhìn vào danh sách trên, nhiều người lầm tưởng HLV Kim Sang Sik đang tiến hành thay máu đội tuyển. Tuy nhiên, đây là đợt tập trung với mục đích chính là rà soát, kiểm tra và đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

HLV Kim Sang Sik thử nghiệm nhiều nhân tố mới. Ảnh: S.N

Tuyển Việt Nam cũng không có những trận giao hữu quốc tế, thay vào đó là 2 trận đấu tập nội bộ với CLB CAHN và Thép Xanh Nam Định.

Chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới, tuy nhiên các cầu thủ này theo đánh giá vẫn ở dạng "tiềm năng", là sự chuẩn bị cho tương lai.

Nói cách khác, ở đợt tập trung vào tháng 10, khi tuyển Việt Nam trở lại với vòng loại cuối Asian Cup 2027, gần như chắc chắn thành phần đội tuyển sẽ có nhiều sự thay đổi.

Với danh sách vừa công bố, mục đích của HLV Kim Sang Sik rất rõ ràng: Thử nghiệm, tạo sự cạnh tranh và động lực ở tuyển Việt Nam. Dĩ nhiên ông Kim rất mong sẽ phát hiện ra những nhân tố đặc biệt nhằm làm mới lối chơi, hướng tới những mục tiêu quan trọng sắp tới.